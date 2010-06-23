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۲ تیر ۱۳۸۹، ۲۱:۱۷

رجا اعلام کرد:

خط آهن مسیر خراسان بازگشایی شد/ ساعت جدید حرکت برخی از قطارها

خط آهن مسیر خراسان بازگشایی شد/ ساعت جدید حرکت برخی از قطارها

شرکت قطارهای مسافری رجا اعلام کرد: در پی بازگشایی محور خراسان که بر اثر وقوع سیل مسدود شده بود ساعت حرکت برخی از قطارهای محور تهران - مشهد تغییر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت قطارهای مسافری رجا اعلام کرد: در پی بازگشایی خط آهن محور خراسان که سه شنبه شب به دلیل بارندگی شدید در استان سمنان و جاری شدن سیل مسدود شده بود حرکت برخی از قطارهای این محور با تغییر ساعت و تأخیر انجام می‌شود.

بر اساس این گزارش، قطار شماره 348 تهران - مشهد امروز چهارشنبه 2 تیر ماه  به جای حرکت در ساعت 22:20 رأس ساعت 3 بامداد فردا از ایستگاه تهران حرکت خواهد کرد.

همچنین قطار شماره 184 قم - مشهد روز جاری که ساعت حرکت آن 22:25 بود، ساعت 4 بامداد فردا از ایستگاه قم حرکت می‌کند.

قطار شماره 582 کاشان - مشهد امروز نیز به جای ساعت 20:50 رأس ساعت 4:30 بامداد حرکت می‌کند.

همچنین قطار شماره 486 کرج - مشهد روز جاری که ساعت حرکت آن 23:40 بوده نیز به ساعت یک بامداد فردا تغییر کرد.

شرکت قطارهای مسافری رجا از مسافران این قطارها خواسته است با برنامه‌ریزی مناسب و بر اساس ساعتهای جدید در ایستگاههای مربوطه حاضر شوند.

در همین حال، این شرکت خواسته است مسافرانی که برای روز جاری و فردا بلیت قطار از تهران و یا سایر شهرهای کشور به مقصد مشهد مقدس و بالعکس تهیه کرده اند برای اطلاع دقیق از برنامه حرکت قطارهای خود قبل از حرکت به سمت ایستگاههای راه‌آهن با تلفن 139 (سامانه اطلاع رسانی شرکت رجا) تماس بگیرند.
کد مطلب 1106415

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