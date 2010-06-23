خط آهن مسیر خراسان بازگشایی شد/ ساعت جدید حرکت برخی از قطارها

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت قطارهای مسافری رجا اعلام کرد: در پی بازگشایی خط آهن محور خراسان که سه شنبه شب به دلیل بارندگی شدید در استان سمنان و جاری شدن سیل مسدود شده بود حرکت برخی از قطارهای این محور با تغییر ساعت و تأخیر انجام می‌شود.



بر اساس این گزارش، قطار شماره 348 تهران - مشهد امروز چهارشنبه 2 تیر ماه به جای حرکت در ساعت 22:20 رأس ساعت 3 بامداد فردا از ایستگاه تهران حرکت خواهد کرد.



همچنین قطار شماره 184 قم - مشهد روز جاری که ساعت حرکت آن 22:25 بود، ساعت 4 بامداد فردا از ایستگاه قم حرکت می‌کند.



قطار شماره 582 کاشان - مشهد امروز نیز به جای ساعت 20:50 رأس ساعت 4:30 بامداد حرکت می‌کند.



همچنین قطار شماره 486 کرج - مشهد روز جاری که ساعت حرکت آن 23:40 بوده نیز به ساعت یک بامداد فردا تغییر کرد.



شرکت قطارهای مسافری رجا از مسافران این قطارها خواسته است با برنامه‌ریزی مناسب و بر اساس ساعتهای جدید در ایستگاههای مربوطه حاضر شوند.



در همین حال، این شرکت خواسته است مسافرانی که برای روز جاری و فردا بلیت قطار از تهران و یا سایر شهرهای کشور به مقصد مشهد مقدس و بالعکس تهیه کرده اند برای اطلاع دقیق از برنامه حرکت قطارهای خود قبل از حرکت به سمت ایستگاههای راه‌آهن با تلفن 139 (سامانه اطلاع رسانی شرکت رجا) تماس بگیرند.