به گزارش خبرنگار مهر، جواد کاظمیان عصر امروز چهارشنبه با حضور در دفتر مدیرعامل باشگاه سپاهان و انجام توافقات لازم با عقد قراردادی یک ساله به جمع زردپوشان ایرانی پیوست تا در حضور مجددش در فوتبال ایران استان اصفهان را به عنوان استان زادگاه خود برای تداوم درخشش در فوتبال ایران و آسیا انتخاب کرده باشد.

کاظمیان در مورد حضورش در تیم سپاهان گفت: باعث خوشحالی‌ام است که برای تداوم فوتبالم در ایران سپاهان را انتخاب کردم. امیر قلعه نویی مربی بزرگ و محبوب ایران در مورد حضورم دراین باشگاه با من صحبت کرد و با توجه به شخصیت سپاهان و اقتداری که در فوتبال ایران دارد این تیم را به عنوان تیم امسالم انتخاب کرده‌ام.

وی اضافه کرد: در استان اصفهان متولد شده‌ام و امیدوارم با حضور در سپاهان بتوانم دینم را به مردم عزیز این استان و هواداران متعصب سپاهان ادا کنم.

بازیکن جدید تیم فوتبال سپاهان در مورد اهدافش از حضور در سپاهان و فوتبال ایران خاطرنشان کرد: امسال همه با هم باز هم اقتدار تمام ناشدنی سپاهان در فوتبال ایران را نشان می دهیم و بهتر است سایر تیم‌های مدعی به نایب قهرمانی فکر کنند.

کاظمیان در پایان گفت: غیر از قهرمانی در لیگ ایران سال 2011 را سالی ویژه برای موفقیت سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا بدانید. در پایان مسابقات امسال، مردم اصفهان باز هم خود را آماده برپایی جشن‌های قهرمانی کنند.