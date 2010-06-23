رد پای موساد در طرح ناکام ترور نخست وزیر ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، منابع آگاه در ترکیه از خنثی شددن طرح ترور"رجب طیب اردوغان "نخست وزیر این کشور و ارتباط عاملین آن با موساد گزارش دادند



به گفته این منابع، دستگاههای امنیتی ترکیه عملیات ترور رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور توسط برخی باندهای ترکی و کرد را خنثی کرده اند.

براساس بازجویی های صورت گرفته ازاین افراد سرنخهایی که ازارتباط آنها با دستگاه اطلاعاتی رژیم صهیونیستی حکایت دارد، به دست آمده است.



این منابع خاطر نشان کردند: رهبران ترک این موضوع را به دلایل سیاسی و امنیتی، پنهان کرده اند.



این اطلاعات در حالی منتشر می شود که در تل آویو اعلان شد ایوب قرا معاون نخست وزیر اسرائیل از حزب لیکود برای دیدار با مخالفان اردوغان راهی آنکارا خواهد شد.



روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی به عنوان دو همپیمان راهبردی آمریکا از زمان جنگ 22 روزه صهیونیستها بر ضد غزه رو به تیرگی رفت که این روابط با محاصره غزه و به ویژه حمله وحشیانه نظامیان اسرائیلی به کاروان آزادی که اکثر قربانیان آن اتباع ترکیه بودند، تیره تر شد.