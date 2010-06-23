درگیریهای خونین میان جدایی طلبان و نیروهای دولتی / 3 نظامی کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری البشیر، منابع یمنی اعلام کردند : در درگیری ها میان نیروهای دولتی و جدایی طلبان در جنوب یمن، سه نظامی کشته شدند.



به گفته این منابع، در این درگیریها که از روز سه شنبه میان نیروهای پلیس و جدایی طلبان آغاز شد، ، شش نفر دیگر نیز زخمی شدند.



یک منبع جدایی طلبان تصریح کرد : در یکی از مراکز نظامی در منطقه الشعیب نزدیک به پایگاه نظامی محاصره شده از سوی طرفداران گروههای جدایی طلب، یک دستگاه تانک منهدم شد و یک دستگاه خودروی نظامی نیز به آتش کشیده شد.



به گفته منابع محلی، نیروهای دولتی برای شکستن محاصره منطقه جحاف دراستان الضالع توسط جدایی طلبان به این منطقه حمله کرده اند.



نیروهای دولتی در این حمله از ادوات زرهی استفاده کرده اند و با افراد مسلح محاصره کننده پایگاه نظامی درگیر شده اند.

از سوی دیگر سرهنگ محمد عبدالملک مدیر اطلاعات تیپ 35 زرهی یمن از یک سوء قصد جان سالم به در برد، مردان مسلح روز سه شنبه در منطقه خوبر در حومه شمالی شهر الضالع قصد ترور این مقام نظامی را داشتند که ناکام ماندند، در این حمله یکی از همراهان سرهنگ عبدالملک کشته و یک نفر دیگر زخمی شد و این مقام نظامی هم به طرز معجزه آسایی نجات پیدا کرد.

منابع یمنی همچنین از تشدید تدابیر امنیتی در این مناطق خبر داده اند.