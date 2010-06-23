درگیریهای خونین میان جدایی طلبان و نیروهای دولتی / 3 نظامی کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری البشیر، منابع یمنی اعلام کردند : در درگیری ها میان نیروهای دولتی و جدایی طلبان در جنوب یمن، سه نظامی کشته شدند.
به گفته این منابع، در این درگیریها که از روز سه شنبه میان نیروهای پلیس و جدایی طلبان آغاز شد، ، شش نفر دیگر نیز زخمی شدند.
یک منبع جدایی طلبان تصریح کرد : در یکی از مراکز نظامی در منطقه الشعیب نزدیک به پایگاه نظامی محاصره شده از سوی طرفداران گروههای جدایی طلب، یک دستگاه تانک منهدم شد و یک دستگاه خودروی نظامی نیز به آتش کشیده شد.
به گفته منابع محلی، نیروهای دولتی برای شکستن محاصره منطقه جحاف دراستان الضالع توسط جدایی طلبان به این منطقه حمله کرده اند.
نیروهای دولتی در این حمله از ادوات زرهی استفاده کرده اند و با افراد مسلح محاصره کننده پایگاه نظامی درگیر شده اند.
رسانه ها از کشته شدن سه نظامی یمنی در درگیری با جدایی طلبان جنوب و همچنین تشدید تدابیر امنیتی در برخی مناطق یمن خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری البشیر، منابع یمنی اعلام کردند : در درگیری ها میان نیروهای دولتی و جدایی طلبان در جنوب یمن، سه نظامی کشته شدند.
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