  1. استانها
  2. کرمان
۳ تیر ۱۳۸۹، ۹:۴۳

وقوع زمین لرزه در جنوب کرمان/ مردم شب را در فضای باز گذراندند

وقوع زمین لرزه در جنوب کرمان/ مردم شب را در فضای باز گذراندند

کرمان - خبرگزاری مهر: زمین لرزه ای نسبتا شدید با قدرت 4.2 ریشتر شب گذشته جنوب کرمان را به لرزه در آورد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، زمین لرزه ای شدید با قدرت 4.2 ریشتر شب چهارشنبه محمد آباد را جنوب استان کرمان را به لرزه درآورد.

این زمینه لرزه ساعت 19 و 50 دقیقه و 29 ثانیه روی داد و به دلیل شدت زمین لرزه مردم منازل مسکونی و واحدهای تجاری را ترک کردند.

شدت زمین لرزه و احتمال بروز پس لرزه ها بسیاری از مردم را مجبور کرد که شب را بیرون از ساختمانها و فضای باز سپری کنند.

کانون این زمین لرزه در عمق 13 کیلومتری زمین و در مشخصات جغرافیایی 58.93 درجه طول جغرافیایی و 28.25 درجه عرض جغرافیایی بوده است.

تاکنون از میران خسارت این زمین لرزه گزارشی دریافت نشده است.


 

کد مطلب 1106453

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها