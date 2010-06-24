وقوع زمین لرزه در جنوب کرمان/ مردم شب را در فضای باز گذراندند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، زمین لرزه ای شدید با قدرت 4.2 ریشتر شب چهارشنبه محمد آباد را جنوب استان کرمان را به لرزه درآورد.

این زمینه لرزه ساعت 19 و 50 دقیقه و 29 ثانیه روی داد و به دلیل شدت زمین لرزه مردم منازل مسکونی و واحدهای تجاری را ترک کردند.

شدت زمین لرزه و احتمال بروز پس لرزه ها بسیاری از مردم را مجبور کرد که شب را بیرون از ساختمانها و فضای باز سپری کنند.

کانون این زمین لرزه در عمق 13 کیلومتری زمین و در مشخصات جغرافیایی 58.93 درجه طول جغرافیایی و 28.25 درجه عرض جغرافیایی بوده است.

تاکنون از میران خسارت این زمین لرزه گزارشی دریافت نشده است.



