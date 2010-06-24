جشن بزرگ ثبت جهانی سازه های آبی شوشتر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، این جشن که همواره لقب بزرگ را یدک می کشید ماه هاست که جلسات فراوانی برای برگزاری آن در استانداری خوزستان و ادارات مختلف شهرستان شوشتر برگزار شده که در نهایت پس از چندین بار تغییر در زمان برگزاری آن در یک سالن 300 نفری برگزار شد.

در حالیکه قرار بود این جشن با حضور انبوه مردم شوشتر برگزار شود ولی در نهایت و پس از کش و قوس های بی شمار این جشن در سالنی که گنجایش 300 نفر را داشت برگزار شد به همین دلیل تعداد قابل توجهی از مردم موفق به شرکت در مراسم ثبت سازه های آبی شوشتر در فهرست جهانی یونسکو نشدند و اکثر آنان پشت در بسته سالن ماندند.



این در حالی است که تا دو تا سه روز قبل از برگزاری، زمان و روز برگزاری این جشن معلوم نبود و تاریخ های مختلفی از جمله روز پنج شنبه برای برگزار آن مطرح شده بود ضمن اینکه ساعت برگزاری این جشن تا صبح روز چهارشنبه مشخص نبود.



سالن محل برگزاری مراسم از جمله مواردی بود که تا صبح چهارشنبه معلوم نشده بود و در نهایت سالن فرهنگ شوشتر به عنوان میزبان این مراسم تعیین شد و خیلی سریع مراحل آماده سازی آن آغاز شد.



نماینده ولی فقیه در استان خوزستان نیز به عنوان سخنران در این مراسم خواستار توجه جدی مسئولین به امر جذب توریست و گردشگر برای میراث فرهنگی استان خوزستان و شهرستان شوشتر شد.



آیت الله سید محمدعلی موسوی جزایری افزود: این سازه ها به عنوان نماد میراث فرهنگی خوزستان از ظرفیت بالایی برای جذب توریست و گردشگر برخوردار است و می توان با کمی توجه به آن و سرمایه گذاری لازم، شاهد رشد صنعت توریست در مطنقه و رونق آن بود.



وی اضافه کرد: باید به شوشتر به عنوان شهرستانی که دارای میراث فرهنگی و آثار تاریخی قابل توجه است توجه بیشتری شود چرا که این آثار حاکی از قدمت بالای تاریخی این شهرستان دارد ضمن اینکه برخی آثار تاریخی شوشتر از جمله پل شادروان و قلعه سلاسل که از قدمت بالای تاریخی برخوردار هستند نیاز به مرمت دارند که انتظار داریم سازمان میراث فرهنگی برای مرمت و احیای آنها پیشقدم شود.



امام جمعه اهواز همچنین شوشتر را کانون پرورش علمای بزرگ شیعه دانست و گفت: سادات جزایری، سادات مرعشی و شیخ شوشتری علمایی هستند که از شوشتر به دنیای اسلام معرفی شدند و خدمات فروان به مذهب شیعه ارائه کردند.



اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهوری، مجید نامجو وزیر نیرو، حمید بقایی، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از جمله میهمانان سرشناس این مراسم به حساب می آیند.



این مراسم ساعت 24 شب به دنبال پایان سخرانی رئیس جمهور پایان یافت.