گزینش اساتید در حوزه باید بر اساس تهذیب و بصیرت باشد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله سید احمد خاتمی شامگاه چهارشنبه در دومین اجلاسیه سراسری معاونین آموزشی حوزه‌های علمیه سراسر کشور که در مدرسه علمیه معصومیه(س) قم برگزار شد، با بیان اینکه روح حوزه‌های علمیه باید تهذیب و آموزش باشد، خاطرنشان کرد: اگر بگوییم معاونت آموزش و تهذیب حوزه، ستون فقرات مدیریت حوزه به شمار می‌رود سخنی به گزاف نگفته‌ایم.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ابراز داشت: در گزینش اساتید قبل از آنکه بر تخصص در تدریس تأکید شود باید بر تهذیب و بصیرت اساتید توجه کرد، هر چند نمی‌گوییم تخصص در تدریس فدا شود ولی باید به سراغ اساتیدی رفت که دارای بصیرت و تهذیب هستند اگر این اولویت را داشتند آنوقت باید بروند سراغ اینکه آیا می‌تواند کتاب را تدریس کند یا خیر.



خاتمی با اشاره به اینکه استاد، تأثیر زیادی در شاکله اخلاقی و بینش طلبه دارد عنوان کرد: استادی بچه‌های خود را به راه دیگری سفارش می‌کند نمی‌تواند استاد‌ خوبی باشد.



وی اضافه کرد: استادی که آنقدر جاذبه‌های دنیا برایش جلوه پیدا کرده که جاذبه‌های حوزه امام زمان‌(عج) برایش رنگ می‌بازد و این سرانجام در وجودش بروز می‌کند نمی‌تواند استاد تأثیر‌گذاری باشد.



امام جمعه تهران همچنین افزود: اگر از استادی استفاده شود که قادر به تدریس متون درسی نیست این اقدام در واقع ظلم به عمر طلاب جوان است.



کیفیت در آموزش بر کمیت مقدم است



خاتمی با تأکید بر اینکه معاونت آموزش باید هم بر طلاب و هم بر اساتید نظارت داشته باشد اظهار داشت: این نظارت باید معقول و متوسط باشد‌.



وی با بیان اینکه نظارت بر طلاب شرط اساسی است، افزود: مدیران موفق کسانی هستند که بر طلبه‌ها اشراف کامل داشته باشند که باید برای طلبه فدا شد و این می‌ارزد که کسانی فدا شوند تا یک امام خمینی‌(ره) یا علامه طباطبایی و یا یک مرجع بزرگ تربیت شود.



عضو مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: کیفیت بر کمیت مقدم است و در عرصه اجرایی مدیریت آموزش باید کیفیت بر کمیت ترجیح داده شود.



وی با بیان اینکه خوب است کمیت فدای کیفیت شود اضافه کرد: اگر 10 صفحه با کیفیت تدریس شود چه بسا مابقی مطالب را طلاب با مباحثه بدست می‌آوردند اما اگر کتاب بدون دقت خوانده شود، توانی برای مطالعه در ادامه کار نیست.



بهترین شیوه تدریس، تلفیق استاد محوری با شاگرد محوری است



آیت الله خاتمی با بیان اینکه در گذشته دو نوع کیفیت آموزشی در حوزه و جود داشته است اظهار داشت: اولین شیوه، استاد محوری نام داشت که استاد می‌گفت و شاگرد نیز همراهی می‌کرد که سبک حوزه نجف و قم بدین صورت بوده است.



امام جمعه تهران ادامه داد: شیوه دیگری نیز وجود داشته است که توسط میرزای شیرازی بنا شده بود و به عنوان مکتب سامرا معروف بود که این روش بر اساس شاگرد محوری است.



وی با بیان اینکه امروز روش آموزشی در دنیا بر اساس شاگرد محوری است خاطر نشان کرد: حسن روش شاگرد محوری عمق بحث است یعنی کسی که در حوزه و با این سبک درس می‌خواند عمیق بار می‌آید.



خاتمی تصریح کرد: اگر روش شاگرد محوری و استاد محوری با یکدیگر جمع شود می‌تواند روش خوب و موفقی برای درس خواندن در حوزه باشد که باید این روش را به کار برد.



آموزش باید همراه با اعتماد به نفس باشد



وی در ادامه به رسالت‌های معاونت آموزش حوزه اشاره کرد و گفت: معاونت آموزش حوزه دو رسالت اساسی را بر عهده دارد و آن کشف استعدادها است که باید حساب ویژه‌ای برای افراد مستعد باز کرد و باید در خصوص رشد این نخبگان دقت و نظارت ویژه‌ای را در دستور کار قرار داد.



امام جمعه تهران، رشد عرضی را بهتر از رشد طولی خواند و عنوان کرد: جهشی درس خواندن ، حسن نیست و باید رشد عرضی جا‌بیفتد و در هر درسی باید نهایت توان را به کار بست تا به عمق آن درس پی‌برد.



وی بهترین آموزش را آموزش همراه با اعتماد به نفس برشمرد و خاطر‌نشان کرد: نشانه اعتماد به نفس در امتحانات ظاهر می‌شود چرا که اگر درس درست و با اعتماد به نفس خوانده شود نیازی به تعطیلی دو هفته‌ای برای امتحانات نیست.



خاتمی با بیان اینکه تشویق طلاب مستعد و موفق بیش از توبیخ‌ها موثر است اظهار داشت: در قرآن نیز مبشرین مقدم‌ترند و باید تشویق جدی گرفته شود و این تشویق‌ها نیز صرفا جنبه مالی نیست بلکه باید به طلاب مستعد در کلاس بها داده شود.



عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفت: برخی‌ها فکر می‌کنند که شورای عالی مدیریت حوزه در یک اتاق دربسته است و بدون نگاه به واقعیات تصمیم می‌گیرد در حالی که برگزاری چنین جلساتی، مشورت کارشناسانه شورای عالی مدیریت حوزه است.



آیت الله خاتمی اظهار داشت: از آغاز تشکیل مدیریت حوزه، کارهای ارزشمندی گرفته است که باید از همه عزیزانی که در این راستا زحمت کشیدند و این امر را سامان دادند قدردانی شود.



وی عنوان کرد: در وضعیت کنونی تیم بسیار قوی در عرصه مدیریت حوزه داریم که تمام وقت خود را به مدیریت می‌گذراند و وقت اداری برای ایشان معنایی ندارد.



امام جمعه تهران در پایان با بیان اینکه معاونین مدیر حوزه نیز با حساب انتخاب شده‌اند افزود: معاونین مجرب، لایق و متعهدی مشغول فعالیت‌اند که این مجموعه افق روشنی را برای آینده حوزه ترسیم می‌کند.