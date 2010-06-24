کارآفرینان برتر کرمان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، شامگاه چهارشنبه در مراسم تجلیل از کارآفرینان کرمان از کار آفرینان برتر استان کرمان تجلیل شد.

از مجموع 231 کارآفرین استان کرمان نیز از پنج کارآفرین تقدیر شد، مدیرکل کار و امور اجتماعی کرمان در این مراسم کار آفرینی را شاخص مهمی در راستای اشتغالزایی در کشور دانست و گفت: اشتغال در بخش دولتی از مشکلات بازار کار است و جامعه باید به سمت کار آفرینی و تحول در این بخش پیش بروند.

سید جواد منصوری افزود: برای حل مشکلات بیکاری کارآفرینان باید نقش اساسی ایفاء کنند.

وی افزود: استان کرمان از پتانسیلهای بالایی برخوردار است و در صورت سرمایه گذاری در این بخشها شاهد اشتغالزایی بالایی خواهیم بود.

وی خواستار توسعه فرهنگ کارآفرینی در کشور شد و ادامه داد: یکی از برنامه های وزارت کار توسعه کار آفرینی است و در این راستا برنامه های کار آفرینی برگزار می شود.

وی با اشاره به تحریمهای کشورهای غربی علیه ایران این تحریمها را موجب توسعه و پیشرفت کشور دانست و خواستار تلاش بیشتر مردم شد.