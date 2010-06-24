برگزاری نمایشگاه ایران در سلیمانیه عراق دائمی می شود

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کشور عراق، سیروس شاه غیبی شامگاه چهارشنبه و در مراسم گشایش نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در شهر سلیمانیه عراق، اظهار داشت: در راستای افزایش سهم کشورمان در شمال کشور عراق برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در شهر سلیمانیه صورت دائمی خواهد بود.

وی ادامه داد: در حال حاضر بازار کشور عراق به ویژه شمال این کشور آمادگی و پتانسیل بسیار خوبی برای توسعه و افزایش سهم صادرات کشورمان به این منطقه را داراست و باید با بهره گیری از شیوه های مختلف سهم خود در این منطقه را افزایش داده و بتوانیم در رقابت با سایر کشورهای منطقه موفق باشیم.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان کردستان از تمایل طرف های عراقی برای افزایش مبادلات تجاری با کشورمان خبر داد و بیان داشت: در حال حاضر و با توجه به اشتراکات بسیار خوب در بخشهای مختلف میزان تمایل طرفهای عراقی به ویژه مسئولان استانهای کردنشین برای افزایش مبادلات بسیار خوب است و باید با هماهنگی بیشتر از این فرصت در راستای افزایش صادرات غیرنفتی در کشور تلاش کنیم.

شاه غیبی خاطرنشان کرد: با توجه به پیشرفتهای کشورمان در بخشهای علمی و فناوری در طول چند سال اخیر، طرف‌های عراقی علاوه بر همکاری در زمینه‌های اقتصادی و بازرگانی، تمایل بیشتری نیز به ارائه خدمات فنی و مهندسی از سوی ایرانیان دارند و می توان از این فرصت برای اعزام فارغ التحصیلان دانشگاهی به این منطقه نیز بهره برداری کرد.

وی همچنین به اشتیاق مسئولان و بخش خصوصی شمال عراق برای سرمایه گذاری مشارکتی با ایرانیان و به ویژه استان کردستان اشاره کرد و یادآور شد: در این راستا احداث یک شهرک صنعتی مشترک بین استان کردستان و منطقه اقلیم کردستان عراق با محوریت استان سلیمانیه در دست بررسی است که به احتمال زیاد این مهم در مرز باشماق مریوان محقق خواهد شد .

رئیس سازمان صنایع و معادن استان کردستان ایجاد نمایندگی‌های دائم توسط واحدهای تولیدی کشورمان در شمال عراق را زمینه‌ساز جذب بازار این منطقه خواند و گفت: بدون شک تحقق این مهم نیازهای منطقه را شناسایی خواهد کرد و باعث آشنایی هر چه بیشتر مردم شمال عراق با توانمندی های واحدهای تولیدی کشورمان خواهد بود.

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران با محوریت استان کردستان و با حضور بیش از 185 شرکت از 21 استان کشور و در قالب 270 غرفه شامگاه چهارشنبه با حضور مسئولان دو طرف در محل دائمی نمایشگاه های شهر سلیمانیه گشایش یافت و تا روز ششم تیر ماه ادامه خواهد داشت.