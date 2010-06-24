عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که از انتقادهای مک کریستال فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان از راهبرد جنگ وی به خشم آمده است، پس از برکناری کردن وی گفت : رفتار مک کریستال با معیارهای مطلوب متناسب نیست.



- دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) گفت : با وجود برکناری مک کریستال فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان، راهبرد جنگ تغییر نخواهد کرد.



- سناتور ریچارد لوگار عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا با ادعای اینکه دیگر زمان تعامل با ایران از دست رفته است، خواستار افزایش فشارها بر ضد تهران شد.

- ماه جاری میلادی(ژوئن) یکی از خونین ترین ماه های ناتو در افغانستان قلمداد شده است.

- جولیا گیلارد پس از کناره گیری کوین رود به عنوان اولین نخست وزیر زن استرالیا انتخاب شد.



- دست کم 44 نفر بر اثر جاری شدن سیل در برزیل جان باختند و صدها خانواده نیز بی خانمان شدند.



- رسانه های عراق از توافق اولیه ایران و عراق برای گشایش گذرگاه مرزی جدید خبر دادند.



- یک عضو اتحاد ملی عراق خبر داد : فهرست العراقیه پیشنهاد پیوستن به فراکسیون اکثریت پارلمان عراق(اتحاد ملی) را بررسی می کند.

- نوری المالکی نخست وزیر عراق و رئیس دولت قانون با ایده معرفی سه نامزد به پارلمان از سوی اتحاد ملی مخالفت کرد.



- وزارت امور خارجه مصر بر حمایت کشورش از تشکیل دولت مشارکت ملی در عراق تاکید کرد.



- بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد از طرح رژیم صهیونیستی در گسترش شهرک سازی در قدس اشغالی انتقاد کرد.