بهمن دری جایگزین محسن پرویز در معاونت فرهنگی وزارت ارشاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بهمن دری به عنوان معاون جدید امور فرهنگی این وزارتخانه منصوب شد.

در متن حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است: تطابق دایره توان و تکلیف، محیط برای موفقیتهای بزرگ را فراهم می‌آورد که به بهای آن، کالای ناشدنی‌ها را می‌خرد. فرهنگ زاییده عقل است، محاطی در محدوده خرد جمعی دارد که مدیر موفق جز بر این سیاق دل نمی سپارد!

حسینی خطاب به دری نوشته است: جنابعالی را که بحمدالله در عداد مدیران موفق و مطلع هستید و مراتب شایستگی در شئون و ابعاد مختلف را دارا می‌باشید و نظر به وثوق کامل و اعتماد و اصل، به سمت "معاون امور فرهنگی" منصوب می‌نمایم. انتظار دارم با در نظر گرفتن شمولیت فرهنگ و اصالت حوزه مرتبط به بخش‌های مغفول، توجه لازم مبذول گردد.

وزیر ارشاد در ادامه این حکم آورده است: تدوین منشور مطالبات نظام و نیازهای بحق مردم، ایجاد شوراهای مشورتی کما هو حقه، ساماندهی چاپ و نشر، حمایت از کتب ارزشمند و مولفین آن، همکاری مجدانه با کارگروه کتاب دولت و توجه ویژه به اشاعه فرهنگ کتابخوانی، استمداد از مراجع فکری جامعه و تامین و تغذیه اطلاعاتی ایشان، دیده‌بانی و نگاهبانی مرزهای فرهنگی و انعطاف به سمت حوزه‌های نرم افزاری و در نهایت دستیابی واقعی به جایگاه حقیقی این وزارتخانه، اموری است که تحقق آن به هر میزان، خرد گزین است و اعتبار آفرین! که در مقابل همت و حمیت جمعی و اراده پولادین، امری است مستکین و در آستین! به عنایت رب العالمین.

بهمن دری 25 سال سابقه مدیریت فرهنگی و مطبوعاتی دارد. نویسنده بیش از 1000 مقاله، تحلیل، تفسیر و نقد در حوزه‌های انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، ادبیات ایران و جهان و رخدادهای داخلی و خارجی در رادیو، مطبوعات و نشریات است.

مسوولیت‌هایی چون سردبیری مجله پیام انقلاب، رییس انتشارات کل سپاه، قائم مقام اداره ویژه کتاب وزارت ارشاد، سردبیر هفته نامه سروش، معاونت فرهنگی و قائم مقام انتشارات صدا وسیما، عضو شورای نشر سازمان فرهنگی – هنری شهرداری تهران و معاونت فرهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نهاد ریاست جمهوری را عهده‌دار بوده است.

وی همچنین صاحب تالیفات و آثاری چون "ولایت مطلقه فقیه اصل دین است"، "راه اندیشه"، "خدمات متقابل ادبیات و سینما"، "فیلم‌شناسی دفاع مقدس"، "فرهنگ شعارهای انقلاب اسلامی"، "حماسه مقاومت و مارمولک‌های خانه بدوش" است.

دری تاکنون برنده جایزه بهترین کتاب دفاع مقدس و جایزه بهترین نقد ادبی در جشنواره مطبوعات شده و از ویراستاران حوزه فرهنگی در گرایش ادبیات و سینما نیز هست.