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۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۰:۲۱

در حضور فرماندهان نظامی ؛

فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه در هرمزگان معرفی شد

فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه در هرمزگان معرفی شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه با حضور فرماندهان نظامی استان هرمزگان و فرمانده نیروی دریایی سپاه و جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه در بندرعباس معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سردارعلی فدوی شامگاه چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده جدید نیروی دریایی منطقه یکم سپاه با اشاره به اینکه دشمنان انقلاب و اسلامی به این نتیجه رسیده اند که نمی توانند در مقابل ایران قرار بگیرند، افزود: آمریکا و متحدانشان به این نتیجه رسیده اند که نمی توانند در مقابل جهان اسلام به خصوص ملت ایران که به پیروی از ولایت فقیه هستند، قرار بگیرند.

فدوی بیان کرد: هرچه دشمنان جلوتر می روند متوجه می شوند درچه مخمصه ای قرار گرفته اند ومشکلاتی را که براثر بی عدالتی بوجود آورده اند آنها را بیشتر از گذشته در کام ناکامی برده است.

وی اظهار داشت: منطقه یکم نیروی دریایی سپاه از جمله مناطق مهم و استراتژیک در کشور محسوب می شود و از اهمیت خاصی برخوردار است به همین لحاظ سپاه در برنامه های امسال خود تقویت این نیروها را در اولویت خود قرار داده است.

در این مراسم ناوسالار یکم پاسدار رضا ترابی به عنوان فرمانده جدید منطقه یکم نیروی دریایی سپاه حکم خود را از فرمانده این نیرو دریافت کرد.

همچنین ناوسالار یکم پاسدار علی عظمایی به عنوان جانشین منطقه یکم ندسا و ناوسالار یکم پاسدار محمود شیاری نیز به عنوان معاون هماهنگ کننده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه پاسداران فعالیت رسمی خود را در سمت های جدید آغاز کردند.

کد مطلب 1106492

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