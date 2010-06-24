سپاه به بازرسی کشتی های ایرانی واکنش متناسب نشان می دهد

سردارعلی فدوی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه درگفتگو با خبرنگار مهردربندرعباس گفت: آمریکا و متحدانشان جرات نمی کنند چشم بد به کشتی های ایرانی داشته باشند در صورتی که این حماقت را بر اساس قطعنامه غیر قانونی صادر شده از سوی خودشان انجام دهند با واکنش بسیار خاص ومتناسب سپاه درخلیج فارس و تنگه هرمز روبرو خواهند شد.

وی بیان کرد: توانمندی های سپاه را نمی توان با 20 سال گذشته مقایسه کرد چراکه در حال حاضر تجهیزات و توانمندی این نیرو افزایش چشمگیری داشته است و توان مقابله با هرگونه تهدیدی از سوی دشمنان را دارد.

وی همچنین درمورد اولویتهای سپاه در سال 89 گفت: طبیعی است که سپاه در تمام ابعداد حضور خواهد داشت و توانایی مقابله و حضور در تمامی موقعیت ها را دارد.

فدوی در ادامه خاطر نشان کرد: نیروی دریایی سپاه در چهار پایه شناوری، توان موشکی ساحل به دریا، هوادریا و توان نیرو های تفنگدار و تکاور برای هرگونه ماموریت محوله آمادگی کامل دارد.

وی بیان داشت: دشمن خودش را ابرقدرت دنیا می داند در حالی که در کشورهایی همچون لبنان، افغانستان، عراق، فلسطین و ایران و سایر کشورها این ادعای آمریکا را به رسمیت نمی شناسند و این به اصطلاح ابر قدرت در هر جایی که حضور داشته است با ضعف و ناتوانایی روبرو بوده است و ضربه های مهلکی خورده است.

فرمانده نیروی دریایی سپاه افزود: به برکت انقلاب،نظام ولایی، خون شهدا وبه برکت اینکه سپاه پاسدار انقلاب است، توانمندی های سپاه نسبت به زمان جنگ غیرقابل وصف است و درحال حاضر شاهد صدها فروند شناور موشک انداز درنیروی دریایی سپاه هستیم.