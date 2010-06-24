به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت گل، یواخیم لو، سرمربی تیم ملی فوتبال آلمان پس از برتری تیمش مقابل غنا با بیان این مطلب افزود: بازی بسیار فشرده‌ای بود و خیلی چیزها برای ما مساعد نبود. ما می توانستیم بیشتر از موقعیت‌های‌مان بهره ببریم اما در مقابل دروازه حریف زیاد دقیق نبودیم.

وی در ادامه افزود: با این وجود نمی توانم بازیکنان جوانم را سرزنش کنم چرا که آنها به شدت تحت فشار بودند. ما می بایست به پیروزی می رسیدیم و در نهایت هم به هدف‌مان دست یافتیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال آلمان در مورد بازی مرحله بعد تیمش مقابل انگلیس گفت: در مرحله یک هشتم پایانی و بازی مقابل انگلیس، دیداری کلاسیک خواهد بود که بی صبرانه منتظر آن هستیم. بازی ویژه‌ای خواهد بود چرا که تاریخی طولانی بین این دو تیم وجود دارد.

لو در پایان صحبت‌هایش با بررسی حریف مرحله یک هشتم نهایی تیم ملی آلمان گفت: انگلیس تیمی با بازیکنان خوب و باتجربه است. رونی می تواند در هر لحظه منفجر شود. کار بسیار سختی را مقابل این تیم پیش رو داریم.