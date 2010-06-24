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۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۱:۴۵

ویژه نامه "کعبه عشق" در سایت تبیان منتشر شد

ویژه نامه "کعبه عشق" در سایت تبیان منتشر شد

بخش دین و اندیشه موسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان در ولادت مولود کعبه، حضرت علی (ع) ویژه‌نامه‌ای با عنوان " کعبه عشق" منتشر کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این ویژه نامه شامل مقالاتی همچون: آزادی از دیدگاه امام علی (ع)، نقش امام علی (ع) در وحدت جامعه، درخشش گوهر ولایت در ظلمت سیاست، عدالت شریف‌تر است یا سخاوت؟، کنترل نفس، کرامت نفسانی، ویژگیهای مصحف علی علیه السلام است.

همچنین در این ویژه‌نامه می‌توان مجموعه اشعاری در وصف امیر المومنین (ع) همچون: الفبای مردی، تضمین بهشت، سردار  لافتی، شاهنشه نجف، گناه دل  عاشق و نشری از سرچشمه دل را مشاهده کرد.

از دیگر بخشهای این ویژه‌نامه، مجموعه فایلهای صوتی و تصویری از مولودی، سخنرانی، انیمیشن و تواشیح در مقام شامخ امیر مومنان علی (ع) است که می‌توان در ویژه‌نامه کعبه عشق مشاهده کرد.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت تبیان به آدرس اینترنتی: www.tebyan.net  مراجعه کنند.

کد مطلب 1106524

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