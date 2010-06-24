  1. استانها
  2. هرمزگان
۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۲:۴۲

با احکام قضایی؛

302 هکتار از اراضی ملی هرمزگان خلع ید شد

302 هکتار از اراضی ملی هرمزگان خلع ید شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: رئیس دادگستری استان هرمزگان گفت: دستگاه قضایی استان با تخصصی کردن محاکم خود توانست در راستای حفاظت از منابع ملی 302 هکتار از اراضی ملی که در هرمزگان تصرف شده بود را در سال 88 به دولت باز گرداند.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، علی علیا پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار قضات و مدیران دستگاه های وابسته به قوه قضائیه با نماینده ولی فقیه در استان افزود: ارزش این اراضی حدود 143 میلیارد تومان بر آورد شده است و همچنین در دو ماهه 89 بیش از 141 هکتار به ارزش چهار میلیارد تومان از اراضی ملی به دولت باز گردانده شده است.

رئیس کل دادگستری استان افزود: در سال 88 بیش از 190 هزار پرونده در مراجع قضایی استان رسیدگی و منجر به صدور رای شد.

در این دیدار آیت الله غلامعلی نعیم آبادی، نماینده ولی فقیه ضمن تبریک هفته قوه قضائیه عملکرد دستگاه قضایی را بسیار خوب ارزیابی و این را حاصل تلاش بی وقفه و متمرکز دستگاه قضائی دانست و خواستار شناسایی علل وقوع جرائم در جامعه و راهکارهای مبارزه با آن شد.

وی اظهار داشت: تنها مبارزه با معلولها نمی تواند ریشه جرائم را بخشکاند بلکه باید علتهای ناامنی و جرائم از بین برود تا امنیت جامعه پایدار بماند.

آیت الله نعیم آبادی در این دیدار افزود: اقدامات فرهنگی در جامعه تاثیر بسزایی در کاهش جرم خواهد داشت و مراکز فرهنگی به ویژه رسانه ها هم باید در این راستا هم بیش از بیش وارد صحنه شوند.

کد مطلب 1106539

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها