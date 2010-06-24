302 هکتار از اراضی ملی هرمزگان خلع ید شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، علی علیا پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار قضات و مدیران دستگاه های وابسته به قوه قضائیه با نماینده ولی فقیه در استان افزود: ارزش این اراضی حدود 143 میلیارد تومان بر آورد شده است و همچنین در دو ماهه 89 بیش از 141 هکتار به ارزش چهار میلیارد تومان از اراضی ملی به دولت باز گردانده شده است.

رئیس کل دادگستری استان افزود: در سال 88 بیش از 190 هزار پرونده در مراجع قضایی استان رسیدگی و منجر به صدور رای شد.

در این دیدار آیت الله غلامعلی نعیم آبادی، نماینده ولی فقیه ضمن تبریک هفته قوه قضائیه عملکرد دستگاه قضایی را بسیار خوب ارزیابی و این را حاصل تلاش بی وقفه و متمرکز دستگاه قضائی دانست و خواستار شناسایی علل وقوع جرائم در جامعه و راهکارهای مبارزه با آن شد.

وی اظهار داشت: تنها مبارزه با معلولها نمی تواند ریشه جرائم را بخشکاند بلکه باید علتهای ناامنی و جرائم از بین برود تا امنیت جامعه پایدار بماند.

آیت الله نعیم آبادی در این دیدار افزود: اقدامات فرهنگی در جامعه تاثیر بسزایی در کاهش جرم خواهد داشت و مراکز فرهنگی به ویژه رسانه ها هم باید در این راستا هم بیش از بیش وارد صحنه شوند.