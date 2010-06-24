102 سد مخزنی در کشور ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، علیرضا الماسوندی پیش از ظهر پنجشنبه در مصاحبه با خبرنگاران در همدان اظهار داشت: تا کنون 117 سد مخزنی با بیش از 15 متر ارتفاع ساخته شده و در حال بهره برداری است.
وی با بیان اینکه مصرف آب ایرانیها یک هزار و 50 لیتر بیش از متوسط جهانی است، گفت: ایران به مدیریت مصرف آب نیاز دارد و یکی از ارکان مورد نظر بخش آب کشور در ارتباط با مدیریت مصرف است.
الماسوندی استفاده از روشهای آبیاری تحت فشار، تغییر الگوی کشت و برخورد با مراکز آلاینده آب از طریق وضع قوانین و مقررات جدید را از جمله راهکارهای بهینه سازی مصرف آب در بخش شرب عنوان کرد و گفت: ایران جزو بالاترین مصرفکنندگان آب مجازی در جهان است.
530 هزار حلقه چاه غیر مجاز در کشور وجود دارد
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب با اشاره به وابستگی بسیار نسبت به آبهای زیرزمینی خاطر نشان کرد: 530 هزار حلقه چاه غیر مجاز در کشور وجود دارد که 51 میلیارد متر مکعب برداشت آب دارند.
الماسوندی با بیان اینکه برداشت غیر مجاز از سفرههای آب زیر زمینی موجب ایجاد فرونشستهایی در استان همدان شده است، افزود: کنترل و محدودکردن چاههای غیرمجاز ضروری است و باید برنامهریزیهای منسجمی در ارتباط با این موضوع در نظر گرفته شود.
وی به پروژه سد تالوار اشاره کرد و گفت: در صورت تأمین اعتبار از محل اوراق مشارکت یا سایر منابع، پروژه سد تالوار تا پایان سال 90 تحویل مردم همدان میشود.
الماسوندی با اشاره به اینکه مشکل خاصی از نظر مسائل فنی و اجرایی سد تالوار وجود ندارد و همه ظرفیتها و امکانات برای اجرای پروژه به کار گرفته شده است، افزود: خط اول برنامه زمان بندی سد تالوار چهار ساله بود که کم شدن این مدت مشروط به پرداخت اعتبارات است که با تحقق این موضوع، سالجاری آبگیری مختصری در سد تالوار انجام میشود.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب اعتبار مورد نیاز سد تالوار را 400 میلیارد تومان دانست و گفت: اختصاص سالانه 100 میلیارد تومان، اقدامات مربوط به سد تالوار را با مشکلاتی مواجه کرده به طوری که تاکنون 12 میلیارد تومان به قرارگاه انجام دهنده پروژه بدهکار هستیم.
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