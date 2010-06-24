گرد و غبار شدید مهاباد را فراگرفت

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ورود یک جبهه هوای غبار آلود که از عصر روز گذشته شهرستان مهاباد را تحت تاثیر خود قرار داده است میزان دید افقی را در این شهرستان یک کیلومتر کاهش داد.

وجود گرد و غبار شدید در آسمان مهاباد منجر به کاهش تردد شهروندان در سطح شهر شده و بیشتر شهروندان را مجبور به استفاده از ماسکهای طبی کرده است.

ذرات گرد و غبار موجود در هوا امروز همچنین موجب شد تا بیماران قلبی، ریوی و آسمی و افراد سالخورده و کودکان که بیش از سایرین در معرض خطر هستند کمتر از منازل خود خارج شوند.

به گزارش اداره هواشناسی مهاباد این گرد و غبار شدید به دلیل ورود یک سامانه جوی از کشور عراق که وزش باد موجب انتقال آن به کشورمان شده بودجود آمده است.

براساس این گزارش پیش بینی می شود این پدیده تا 24 ساعت آینده نیز همچنان ادامه داشته باشد.