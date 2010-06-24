به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت قطارهای مسافری رجا، این مرحله از فروش بلیت قطارهای مسافری نیز همانند سالهای گذشته به طور یکپارچه و یکسان از طریق دفاتر فروش و سایت اینترنتی شرکت رجاء انجام می شود.

در فروش یکپارچه بلیت قطار، هر گونه موجودی بلیتی که در تمامی نمایندگی‌های فروش در سراسر کشور وجود داشته باشد در سیستم اینترنتی فروش نیز قابل مشاهده است.

شرایط و چگونگی خرید بلیت قطار در سیستم یکپارچه فروش بلیت قطار از طریق اینترنت و آژانس‌ها کماکان همانند گذشته بوده و هیچگونه تغییری در آن ایجاد نشد است.



فروش بلیت قطار بین‌المللی ( ترکیه و سوریه ) برای حدفاصل تاریخ‌های اعلام شده فوق، ساعت 8:30 روز دوشنبه 7 تیر ماه سال جاری از طریق کلیه دفاتر فروش بلیت قطار در سراسر کشور آغاز می‌شود.