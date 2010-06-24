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۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۳:۴۷

106 مرکز جمع آوری شیر در گلستان فعالیت دارد

106 مرکز جمع آوری شیر در گلستان فعالیت دارد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی گلستان گفت: 106 مرکز جمع آوری شیر در استان فعالیت دارد که شیرهای تولیدی استان را جمع آوری و به کارخانجات مربوطه عرضه می کند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر اسفندیاری پیش از ظهر پنجشنبه در نشست این معاونت افزود: طی دو سال گذشته  نزدیک به 800 هزار تن شیرخام در استان گلستان تولید و به بازار مصرف و کارخانجات فرآورده های لبنی عرضه شده است.

وی اظهار داشت: این مقدار شیر یا توسط مراکز جمع آوری و یا توسط خود دامداری های صنعتی به این نوع کارخانجات ارائه شده است.
 
وی خاطرنشان کرد:  استان گلستان با داشتن 3 میلیون و 800 هزار واحد دامی یکی از قطب های تولید شیر خام در کشور محسوب می شود.
 
اتمام 84 طرح آبی و خاکی در گلستان
 
مجید عطار کارشناس مسئول جهادکشاورزی گلستان نیز از اتمام 84 پروژه آبی - خاکی در استان خبر داد.
 
وی افزود:  این طرح ها که توسط سازمان جهادکشاورزی استان به اجراء درآمده مورد بهره برداری دو هزارو 500 خانوار قرار گرفته و برای اجرای آنها حدود 38 میلیارد ریال از منابع مختلف هزینه شده است.
 
وی خاطرنشان کرد: این طرح شامل 52 پروژه در زمینه تامین آب و 32 پروژه مربوط به آب و خاک است.
کد مطلب 1106590

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