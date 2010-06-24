کمالوند سرمربی می ماند/ به اراده خود به تراکتور نیامدم

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، جمشید خطیبی پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم معارفه خود افزود: گاهی اوقات امورات انسان دست خودش نیست و بنده نیز بر اساس دعوت و تکلیف مقامات استانی این مسئولیت را قبول کردم.

‌وی با بیان اینکه بنده هم اکنون مدیرعامل باشگاه فولادگستر (فینالیست جام حذفی) بوده و نیازی به مسئولیت های جدید نداشتم، افزود: با توجه به سابقه اینجانب در تراکتورسازی برای اعتلای فعالیت های این باشگاه مردمی در این مجموعه حاضر شده ام.

خطیبی با اشاره به دوران طلایی تراکتورسازی در جام تخت جمشید افزود: تمام تلاش ما این است که قدرت تراکتور را به سال های طلائی خود بازگردانیم.

سرپرست جدید باشگاه تراکتورسازی تبریز در عین حال تاکید کرد: موفقیت و قدرت تراکتورسازی در لیگ برتر مستلزم حمایت های مالی و معنوی مسئولان کارخانه است و بدون این امر رسیدن به اهداف اشاره شده غیرممکن خواهد بود.

وی با تاکید بر لزوم جذب بازیکنان خوب و باکیفیت برای حضور قدرتمند در لیگ برتر برای تراکتور تصریح کرد: فراز کمالوند به عنوان سرمربی این تیم که در سال گذشته عملکرد خوبی داشت همچنان به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

تدابیر مسئولان کشور منجر به تغییر مدیریت باشگاه تراکتور شد

قائم مقام کارخانه تراکتورسازی ایران نیز دراین مراسم بدون اشاره به جزئیات چگونگی تغییرمدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز گفت: تدابیر مسئولان کشور بر لزوم اعمال تغییرات مدیریتی در باشگاه تراکتورسازی بود.

محمدجواد دلفکار افزود: با توجه به مالکیت شرکت مهر ایرانیان بر این مجموعه، اراده مدیران این شرکت و نیز تاکید مسئولان ارشد استانی بر حمایت از باشگاه تراکتورسازی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: تغییر مدیریت همواره در راستای اعتلای سازمانی و پویائی آن مجموعه اجتناب ناپذیر است.

دلفکار با بیان اینکه تراکتورسازی به تیم مورد علاقه منطقه شمالغرب کشور بدل شده است، افزود: تراکتورسازی از این پس وارد مرحله جدیدی از فعالیت خود می شود.

قائم مقام کارخانه تراکتورسازی ایران از تعیین هیئت مدیره جدید برای باشگاه تراکتورسازی خبر داد اما از ذکر اسامی این افراد خودداری کرد.

البته با توجه به حضور دو تن از اعضای هیئت مدیره جدید که دلفکار در بین سخنانش بدانها اشاره کرد می توان حدس زد محمدشروین اسبقیان مدیرکل تربیت بدنی آذربایجان شرقی و جواد ششگلانی رئیس هیئت فوتبال استان احتمالا از اعضای این هیئت مدیره هستند.

وضعیت تراکتورسازی دغدغه مسئولان آذربایجان شرقی است

سید محمدشروین اسبقیان مدیرکل تربیت بدنی آذربایجان شرقی نیز دراین مراسم تاکید کرد: موفقیت و حضور پرقدرت تراکتور سازی در لیگ برتر دغدغه مسئولان ارشد استانی است.

وی با بیان اینکه ‌تربیت بدنی راسا اقدام به تیمداری نمی کند،افزود: با این حال این مجموعه باتمام قوا درخدمت موفقیت و اعتلای باشگاه های تراکتور و شهرداری در لیگ برتر است.

اسبقیان با اشاره به انتخاب جمشید خطیبی به عنوان سرپرست جدید باشگاه تراکتورسازی گفت:ایشان یکی ازچهره های ارزشی و یادگاران دفاع مقدس است که در عرصه های مدیریت ورزشی نیز توانمندی های خود را عرضه کرده است.