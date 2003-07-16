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۲۵ تیر ۱۳۸۲، ۱۶:۴۵

در كانون ادبيات ايران

داستان " ميانه ي باد و باران " نقد مي شود

داستان " ميانه ي باد و باران " نقد مي شود

پنجاه و دومين هفته كانون ادبيات ايران با موضوع نقد كتاب داستان " ميانه باد و باران " اثر محمد حسين نوري زاد در فرهنگسراي دانشجو برگزار مي شود .

به گزارش خبرگزاري "مهر" از روابط عمومي كانون ادبيات ايران، پنجاه ودومين نشست كانون ادبيات ايران كه به داستان خواني و نقد داستان اختصاص دارد يكشنبه 29 تيرماه ساعت 5 عصر در فرهنگسراي دانشجو ( شفق) برگزار مي شود . در اين نشست داستان بلند" ميانه ي باد و باران " اثر محمد حسين نوري زاد با حضور فتح الله بي نياز ، بهناز علي پور گسكري  نقد و بررسي مي شود .
از نوري زاد پيش از اين آثاري چون :« خيال هاي كوتاه » داستان ، « سالهاي ناگفته » و « سوز سوگناك سرنوشت » شعر، منتشر شده است . 
کد مطلب 11066

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