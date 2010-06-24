رشته های آموزشی متناسب با نیاز جامعه در دانشگاه ها ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید رمضان شجاعی کیاسری ظهر پنجشنبه در همایش انجمن اسلامی کارگران مازندران در سالن هلال احمر ساری اظهار داشت: مهمترین عامل در توسعه اقتصادی هر کشور، سرمایه انسانی آن کشور و نحوه بهره گیری و بهره مندی از نیروی انسانی است.

وی با بیان اینکه در عصر حاضر دنیای مجازی و ارتباطات، عرصه های مختلف مشاغل را در نوردیده، افزود: امروز در عصر ارتباطات ، نیروی کارگری هیچ معنا و مفهومی ندارد و همه باید در سطح متناسبی از دانش قرار گیرند.

شجاعی با اشاره به اینکه در جوامع توسعه یافته ابزار دست یدی منسوخ شده یادآور شد: امروز کارگران و کارخانه ها نیاز به بهره گیری از دستگاه ها و سیتم های دیجیتال و مجازی دارند و آشنایی با این دانش یک ضرورت است.

نماینده مردم ساری در مجلس با بیان اینکه امروز کار را بر اساس اندیشه و بهره مندی از فناوری نوین معنا می کنیم تصریح کرد: اگر خواهان رقابت در عرصه های جهانی هستیم فراگیری این دانش یک ضرورت است.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی با تکیه بر دانش و مهارت جوانان به قدرت هسته ای دست یافته اظهار داشت : کارگران ، جوامع کارگری و کارخانجات برای رقابت با بازارهای جهانی باید بتوانند از فناوری های روز به خوبی استفاده کنند.

شجاعی با اشاره به اینکه موسسه مالی جامعه اسلامی کارگران از خواسته های بحق جامعه کارگری است گفت: رئیس جمهور در این خصوص دستور صریح برای اقدام فوری داده است.