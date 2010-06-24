زمین لرزه کرمان خسارتی در برنداشت

محسن صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: شب گذشته زمین لرزه ای با شدن 4.2 ریشتر منطقه محمد آباد در مرز مشترک استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان را به لرزه درآورد.

وی گفت: پس از وقوع زمین لرزه بررسیهای لازم در خصوص خسارات احتمالی این زمین لرزه انجام شد و خوشبختانه هیچگونه گزارشی از مسئولان محلی در خصوص خسارت در این منطقه دریافت نشده است.

وی با اشاره به شدت زمین لرزه گفت: با توجه به اینکه کانون این زلزله در عمق 13 کیلومتری زمین بوده است و به دلیل عمق زلزله خسارتی برجا نگذاشته است.

وی افزود: بهترین راه در خصوص جلوگیری از بروز خسارات زمین لرزه مقاوم سازی ساختمانهاست که خوشبختانه با اجرای طرحهای بهسازی مسکن روستایی در استان کرمان شاهد مقاوم سازی اکثر مناطق روستایی در کرمان هستیم.