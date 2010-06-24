راه اندازی نیروگاه بوشهر دو ماه دیگر / تقاضای همکاری در پروژه متروی اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علی مصطفی بیلی پیش از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: دولت روسیه برای ادامه کار این نیروگاه هیچ مشکلی ندارد و دو ماه دیگر و شاید در مدت زمان کمتری نیروگاه بوشهر راه اندازی شود.

وی در پاسخ به خبرنگاران مبنی بر اینکه مقامات روسی بارها چنین وعده‌هایی را داده و به آن عمل نکرده‌اند، گفت: این مسئله تنها حرف روسیه نیست بلکه مقامات ایرانی نیز بازه زمانی دو ماه تا راه اندازی نیروگاه را اعلام کرده اند.

سرکنسول روسیه که همراه با یک هئیت تجاری روسی به دیدار اعضای اتاق بازرگانی اصفهان آمده بود، بیان کرد: نیروگاه هسته‌ای بوشهر مسئله‌ای کاملا جدی است و با همکاری‌های تجاری میان روسیه و ایران هیچ ارتباطی ندارد.

وی ادامه داد:‌ این نیروگاه پرونده طولانی دارد که روسیه آن را از آلمانی‌ها تحویل و به همین سبب موضوع خیلی پیچیده شد و به دولت ایران نیز پیشنهاد کردیم نیروگاه جدیدی بسازیم که آنان موافقت نکردند.

ذوب آهن و نیروگاه شهید مطهری از دیگر همکاری‌های روسیه با ایران است

مصطفی بیلی ذوب آهن و نیروگاه برق شهید مطهری اصفهان را دو نمونه از همکاری‌های بزرگ تجاری فنی میان ایران و روسیه دانست که هر دو در اصفهان تاسیس شده اند.

وی در پاسخ به خبرنگاران مبنی بر زیانهای زیست محیطی این دو مجموعه گفت: مباحث زیست محیطی اکنون در سطح جهان مطرح شده این در حالی است که طرح‌های یاد شده نزدیک به 40 سال پیش مورد بهره برداری قرار گرفته و پس از آن نیز طرح های توسعه‌ای در آنها اجرا شد.

تقاضای همکاری در پروژه متروی اصفهان

سرکنسول روسیه در اصفهان که خواستار همکاری روسیه در بخشهایی از پروژه متروی اصفهان بود، تاکید کرد: هیچ یک از کشورهای اروپایی ایستگاه‌های متروی روسیه را ندارند و هر یک از ایستگاه‌های متروی مسکو همچون یک قصر است.

وی در ادامه افزود: تجار روسی علاقمند هستند با نیازمندی‌ها و حوزه های سرمایه گذاری در اصفهان و ایران بیشتر آشنا و آمادگی دارند پیشنهادات جالبی به تجار ایرانی ارائه کنند.

مصطفی بیلی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اینکه سرکنسولگری روسیه در اصفهان فعالیت‌های فرهنگی دارد خاطر نشان کرد: در همین راستا این سرکنسولگری چندی پیش یکی از گروه‌های موسیقی سنتی ایرانی را از شهر اصفهان به مسکو برد و این گروه دریکی از بزرگترین سالن‌های ارکستر سمفونیک این کشورسه اجرا داشتند که مورداستقبال زیادی قرار گرفت.