اختصاص 10 میلیارد ریال برای بهسازی راه های روستایی نوشهر و چالوس

به گزارش خبرنگار مهر، موسی رحیمی ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از راه های روستایی نوشهر در جمع خبرنگاران افزود: راه های روستایی در مازندران به دلیل شرایط جغرافیایی و منطقه ای دارای اهمیت بالایی بوده ، از این رو در سال گذشته این اداره کل توانست در ره آورد سفر پرخیر و برکت مقام معظم رهبری به شهرستان چالوس مبلغ 10 میلیارد ریال اعتبار برای بهسازی و ارتقاء ۱۴ پروژه روستایی این شهرستان اقدام کند.

وی خاطر نشان کرد: این اعتبارات به محورهای روستایی بین برکن ، عزت ، گیل کلا ، پنجک ، دزدبند، دلیر قعله ، دلسم ،حیرت، علیدره ، فیروزآباد ، ناصرآباد، چتن ، نیم ور ، کندلوس ، لرگان ،سرکار، سما ، رزان ، لش سر و کنس دره اختصاص یافت.

رحیمی تصریح کرد: این اداره کل در نظر دارد با اعتبار مذکور شش دهنه پل در راه روستایی ، 3.8 کیلومتر زیرسازی ، 9.2 کیلومتر لایه اساس و 10.7 کیلومتر لایه آسفالت در این ۱۴ پروژه راه روستایی اجرا کند.

مدیرکل راه و ترابری مازندران در ادامه نیز از اختصاص اعتباری بالغ بر 13 میلیارد و 250 میلیون ریال از محل ملی و استانی این اداره کل نیز برای ۱۴ پروژه مذکور از سوی وزارتخانه خبر داد .

وی اظهار داشت: علاوه بر اختصاص اعتبار از محل سفر مقام معظم رهبری برای ۱۴ پروژه راه های روستایی شهر ستان چالوس و نوشهر ، اعتبار ابلاغیه از سوی وزارتخانه برای اجرای ۱۴ کیلومتر زیرسازی و آسفالت و احداث دهنه پل تخصیص داده شده که امید است با تخصیص نهایی این اعتبارات عملیات اجرایی پروژه های مذکور تا پایان سال جاری تکمیل و به اتمام برسد.

هفت هزار و 503 کیلومتر از 9 هزار و 500 کیلومتر جاده شریانی استان در روستاها واقع است.