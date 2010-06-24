85 درصد دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی مازندران بومی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود فرزانه ظهر پنجشنبه در همایش جامعه اسلامی کارگران مازندران در ساری اظهار داشت : دانشگاه جامع علمی کابردی ، دانشگاه بسیار نوپایی است.

وی با بیان اینکه در اوایل انقلاب سه درصد از نیروی جوان جذب دانشگاه می شد تصریح کرد: امروز جذب جوانان توسط دانشگاه ها به 30 درصد رسیده در صورتی که این رقم در کشورهای پیشرفته 50 درصد است.

فرزانه با اشاره به اینکه توسعه مراکز آموزش عالی باید بر اساس نیاز باشد، یادآور شد: رشته هایی آموزشی در دانشگاه جامع علمی کاربردی نه بر اساس نیاز رشته های تحصیلی بلکه بر اساس رشته های شغلی تدوین می شود.

وی با بیان اینکه به دنبال رشته های شغلی هستیم تا بتوانیم رفاه و درآمد مردم را افزایش دهیم، خاطرنشان کرد: نهضت کیفیت در کشور باید بر اساس رشته های علمی کاربردی فراهم شود.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی واحد مازندران با اعلام اینکه تعداد دانشگاه های علمی کاربردی در سال های اخیر به پنج برابر افزایش یافته افزود: در حال حاضر مازندران دارای 30 مرکز آموزشی، 21 هزار دانشجو، هزار و 500 مدرس و بالغ بر 300 کد رشته محل با 200 رشته است.

وی با اشاره به اینکه از 30 مرکز فعال در استان ، 12 مرکز دولتی و 18 مرکز خصوصی است، تصریح کرد: 85 درصد دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی بومی هستند.

فرزانه با بیان اینکه 45 درصد از دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی را بانوان تشکیل می دهند، یادآور شد: توسعه همه جانبه در کشور نیازمند اصلاح نظام آموزش عالی و توسعه مراکز علمی کاربردی است که مکمل یکدیگر هستند.