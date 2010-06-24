تیم ملی گلبال ایران به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی گلبال ایران روز چهارشنبه 2 تیرماه ابتدا با نتیجه 6 بر 3 از سد الجزایر گذشت و سپس در دیداری تشریفاتی مقابل کانادا به تساوی 4 بر 4 رضایت داد تا با 6 پیروزی متوالی و یک تساوی و کسب 19 امتیاز با اقتدار هرچه تمام‌تر به عنوان تیم نخست گروه اول جواز حضور در مرحله یک چهارم نهایی را به دست آورد.

تیم ملی گلبال ایران پیش از این تیم‌های چین، بلژیک، آلمان، انگلیس و آمریکا را مغلوب کرده بود. بدین تریب از گروه اول تیم‌های ایران با 19 امتیاز، چین با 18 امتیاز، آمریکا با 15 امتیاز و الجزایر با 11 امتیاز و از گروه دوم تیم‌های لیتوانی با 21 امتیاز، اسپانیا با 13 امتیاز، سوئد با 12 امتیاز و برزیل با 11 امتیاز به دور یک چهارم نهایی راه یافتند.

در مرحله یک چهارم نهایی امروز پنج شنبه 3 تیرماه تیم ملی گلبال ایران به مصاف برزیل می رود، چین با سوئد، آمریکا با اسپانیا و لیتوانی با الجزایر روبه‌رو می شود که تیم‌های برنده به جمع چهار تیم برتر دور نیمه نهایی راه خواهند یافت.