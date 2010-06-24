136 خانه قرآن مردمی در آذربایجان شرقی فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حجت‌الاسلام میکائیل اسکندری ظهر پنجشنبه در مصاحبه با خبرنگاران با بیان اینکه تبلیغات اسلامی استان در راستای فعالیت نهضت‌آموزی فعالیت می‌کند، تصریح کرد: ‌در این راستا 70 هزار نفر زیر پوشش فعالیت‌های قرآن‌آموزی قرار گرفته‌اند.

وی افزود: این افراد از میان اقشار مختلف دانش‌‌آموز، مربیان و کارکنان دولت و کارگزاران حج بوده‌اند که متناسب با هر قشری برنامه‌های ‌اموزشی ارائه شده است.

اسکندری از اجرای طرح ویژه هزار و چهارصدوچهل و چهارمین سال نزول قرآن در استان خبر داد و اظهار داشت‌: به دنبال اجرای موفق طرح 1443 قرآنی طرح 1444 به مناسبت 1444سال نزول قرآن برگزار می‌شود که مختص به آموزش سوره کهف است.

وی گفت: این طرح با حضور دو هزار نفر آغاز می‌شود و از طریق مراکز قرانی 70 هزار نفر طرح 1443 نیز به این طرح دعوت می‌شوند.

معاون فرهنکی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی گفت: 136 خانه قرآن مردمی با دریافت مجوز رسمی از این سازمان در آذربایجان شرقی فعال است.

اسکندی گفت:‌ بر طبق ماده شش اساسنامه تبلیغات اسلامی آموزش همگانی قرآن، چاپ و نشر قرآن و شناسایی و سازماندهی موسسات قرآنی تنها از طریق تبلیغات اسلامی صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به برنامه‌های حمایتی از مراکز قرآنی مردمی اظهار داشت: در بحث مرمت و تجهیز مراکز قرآنی از طریق معاونت برنامه‌ریزی استانداری کمک‌های صورت گرفته است که این کمک‌ها در سال گذشته 150 میلیون تومان و در سال 89 نیز 100 میلیون تومان در نظر گرفته شده است که این کاهش بودجه که به صورت متوالی صورت می‌گیرد جای تعجب دارد.

معاون فرهنکی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به فعالیت‌های دارالقرآن تبلیغات اسلامی درحوزه مجازی اظهار داشت: ‌علاوه بر سایت تبیان، سایت تخصصی تلاوت نیز ویژه فعالیت‌های قرآنی در نظر گرفته شده است.

وی همچنین از فعالیت کتابخانه تخصصی قرآن در سازمان تبلیغات اسلامی خبر داد و افزود: این کتابخانه در خدمت دانشجویان و طلاب برای انجام فعالیت‌های مطالعاتی تخصصی است.