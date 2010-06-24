امسال در چهارمحال و بختیاری پروژه جدیدی کلنگ زنی نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، علیاصغر عنابستانی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست شورای برنامهریزی استان، سفر سوم هیئت دولت به چهارمحال و بختیاری را بسیار مطلوب و پربرکت ارزیابی کرد و اظهار داشت: سفر هیئت دولت به استان از تمامی جهات خوب و پربرکت بود و مردم ولایتمدار استان مانند گذشته ثابت کردند که همواره در تمامی عرصههای کشور حضور چشمگیر و فعالی دارند.
وی افزود: رئیس جمهور و هیئت دولت برای استان سنگ تمام گذاشتند و مصوبات بسیار خوبی را به تصویب رساندند که امیدواریم بتوانیم از این فرصت بدست آمده نهایت استفاده را ببریم و خیر و برکت آن شامل تمامی مردم استان شود.
عنابستانی تخصیص اعتبارات و تقسیم آن بین ادارات و دستگاه های اجرایی استان را محور این شورا عنوان کرد و افزود: در تخصیص این اعتبارات باید دقت و نظارت ویژه و خوبی انجام شود و باید تلاش کرد تا هرچه سریعتر به مبادله موافقتنامهها در این حوزه برسیم.
استاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر ضرورت تخصیص 100 درصدی اعتبارات ویژه استان، گفت: رئیس جمهور در مصوباتی که در استان به تصویب رساند، تأکید بر آن داشت که اعتبارات استان به صورت 100 درصدی اختصاص پیدا کند که این فرصت مناسبی برای دستگاههای اجرایی استان فراهم کرده است.
وی تصریح کرد: حجم پروژهها متناسب با اعتبارات موجود نیست به گونهای که در آغاز پروژههای متعدد دچار افراط گرایی شده و نتوانسته استفاده بهینه از اعتبارات شود که برهمین اساس باید شروع هر پروژه جدیدی را متوقف و اولویت خود را به تکمیل پروژههای نیمه تمام معطوف کنیم.
وی بر ضرورت پایبندی به تعهدات گذشته به ویژه در راستای تعهدات سفر اول و دوم تأکید کرد و گفت: باید اعتبارات بر اساس تعهدات گذشته و به ویژه تعهدات سفر اول و دوم هیئت دولت به استان تخصیص یابد چراکه ما خود را ملزم به انجام تعهدات گذشته میدانیم و به این ترتیب باید این ملاحظات را در تخصیص اعتبارات در نظر بگیریم.
استاندار چهارمحال و بختیاری توجه و پیگیری زیرساختهای اساسی در استان را از ضروری ترین مسائل مورد بررسی در استان دانست و گفت: باید در بحث ایجاد زیرساختها و تقویت و پیگیری آنها نگاه ویژه و اساسی شود.
وی شروع پروژه جدید در حوزه راه را ممنوع اعلام کرد و گفت: باتوجه به اینکه ایجاد راه یکی از مهمترین زیرساختهای لازم در راستای توسعه و رشد هر منطقهای است بنابراین آنچه باید در این خصوص مورد توجه قرار بگیرد ارتقای وضعیت فعلی راههای استان است و ایجاد پروژه جدید در این بخش غیر ضروری است.
عنابستانی بر ضرورت توجه به عمران روستایی و محرومیتزدایی در استان تأکید کرد و گفت: محرومیتهای موجود در روستاهای استان بسیار زیاد است به گونهای که در مقایسه با سایر استانها، روستاهای استان محرومتر از سایر روستاها هستند که باید در راستای کنترل مخاطراتی که روستاییان را تهدید میکنند توجه ویژهای داشت و آنها را از امکانات لازم بهرهمند کرد.
وی خاطرنشان کرد: باید نگاه بخشی را از بین برد و با یک نگاه فرابخشی و جامعنگر در راستای توسعه تمامی نقاط استان تلاش کرد.
عنابستانی بر ضرورت وجود نظارت خاص و ویژه در هزینه اعتبارات تأکید کرد و گفت: با اجرای سیستمی برای سفرهای شهرستانی ساز و کار مناسبی در راستای نظارت و کنترل پروژهها و مسائل مربوط به آن انجام میگیرد که اهرم خوبی در راستای بحث نظارتی است.
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