مرکز جراحی چشم بیمارستان شهیدمدنی کرج به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، رئیس بیمارستان شهید مدنی بعداز ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح کلینیک فوق تخصصی چشم در این بیمارستان اظهار داشت: عملیات احداث این مرکز از هشتم آبان ماه سال 88 و در سالروز میلاد با سعادت امام هشتم شیعیان آغاز و پس هشت ماه به پایان رسید.

محمد مهدی نورانی افزود: تفاوت فاحش تعرفه های مراکز درمانی دولتی با بخش خصوصی و محدود بودن پذیرش بیماران چشمی در این مرکز به علت کمبود تخت، ما را برآن داشت تا نسبت به توسعه فضای درمانی خود در این زمینه اقدام کنیم.

وی خاطرنشان کرد: روزانه بطور متوسط 40 عمل جراحی چشم در این بیمارستان صورت می پذیرد و 80 بیمار نیز مورد ویزیت پزشکان قرار می گیرند.

نورانی بنای این ساختمان را 400 متر مربع و در دو طبقه اعلام کرد و افزود: برای ساخت و راه اندازی این مرکز دو میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه شده است.

سرپرست بیمارستان شهید مدنی کرج در پایان یادآور شد: با آغاز طرح توسعه اورژانس و تمرکز دو اتاق عمل این مرکز درمانی در آینده نزدیک تعداد تخت های این مرکز درمانی از 190 تخت به 210 تخت افزایش خواهد یافت.

وی از ریاست قبلی بیمارستان و کلیه مسئولین موسسه خیریه حسین بن علی(ع) قدردانی کرد.