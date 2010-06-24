به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت دکتر محمود احمدی‌نژاد به این شرح است: خانواده محترم فقید سعید جناب آقای حاج محمد حسن اعرابی، خبر درگذشت جناب آقای حاج محمد حسن اعرابی واصل و موجب تاثر گردید، اینجانب ضایعه فقدان ایشان را به همسر گرانقدر و بیت شریف امام بزرگوار تسلیت می‌گویم، برای آن مرحوم مغفرت الهی و به بازماندگان صبر جزیل و اجر عظیم، مسألت می‌نمایم.