به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت دکتر محمود احمدینژاد به این شرح است: خانواده محترم فقید سعید جناب آقای حاج محمد حسن اعرابی، خبر درگذشت جناب آقای حاج محمد حسن اعرابی واصل و موجب تاثر گردید، اینجانب ضایعه فقدان ایشان را به همسر گرانقدر و بیت شریف امام بزرگوار تسلیت میگویم، برای آن مرحوم مغفرت الهی و به بازماندگان صبر جزیل و اجر عظیم، مسألت مینمایم.
رئیسجمهور در پیامی درگذشت حاج محمدحسن اعرابی داماد بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) را به خانواده وی و بیت امام تسلیت گفت.
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