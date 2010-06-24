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۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۶:۲۱

پیام تسلیت رئیس‌جمهور به مناسبت درگذشت داماد حضرت امام خمینی(ره)

پیام تسلیت رئیس‌جمهور به مناسبت درگذشت داماد حضرت امام خمینی(ره)

رئیس‌جمهور در پیامی درگذشت حاج محمدحسن اعرابی داماد بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) را به خانواده وی و بیت امام تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت دکتر محمود احمدی‌نژاد به این شرح است: خانواده محترم فقید سعید جناب آقای حاج محمد حسن اعرابی، خبر درگذشت جناب آقای حاج محمد حسن اعرابی واصل و موجب تاثر گردید، اینجانب ضایعه فقدان ایشان را به همسر گرانقدر و بیت شریف امام بزرگوار تسلیت می‌گویم، برای آن مرحوم مغفرت الهی و به بازماندگان صبر جزیل و اجر عظیم، مسألت می‌نمایم. 

کد مطلب 1106686

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