بخش کوچکی از جریان اصولگرایی درپی حذف دیگران است/ تفاوت آرا تهدید نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا باهنر در نهمین کنگره جامعه اسلامی مهندسین که امروز پنجشنبه با حضور دبیران کل احزاب و جمعی از مسئولان و نمایندگان کشور در تهران برگزار شد، گفت : جامعه اسلامی مهندسین به عنوان یکی از قدیمی ترین تشکل‌های سیاسی اصولگرا با آرزوی علو درجات برای شهدای حادثه تروریستی هفتم تیر بالاخص شهید بزرگوار آیت الله بهشتی اعلام می‌کند که خود را فرزند حزب جمهوری اسلامی و اعضای خود را پیرو تشکیلاتی شهید آیت الله بهشتی می‌داند.



وی ادامه داد : تشکل‌های موفقی همچون جامعه اسلامی مهندسین و سایر گروه‌های عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری پس از تعطیلی حزب جمهوری اسلامی، توسط اعضاء پرورش یافته این حزب فعالیت خود را آغاز نمودند این تشکل‌ها تاثیرات زیادی را در روند حرکتی نظام و انتخابات های مختلف بر جای گذاردند.



باهنر در بخش دیگری از سخنانش گفت : سالی که گذشت سال آزمون بصیرت نخبگان بود سالی که در فتنه‌ای عمیق بسیاری از مدعیان خط امام با نادیده انگاشتن خواست مردم وچشم بستن بر حضور 40 میلیونی ایرانیان در انتخابات دهم ریاست جمهوری، خواسته یا ناخواسته با دشمن بیگانه همراه شدند و در آزمون عملی این مسیر مردود شدند.



وی ادامه داد : حضور باشکوه مردم در صحنه پاسداشت آرمان‌های انقلاب، مهر تاکیدی گردید بر استمرار این راه و نوید وزش نسیم رحمتی دگربار بر نظام اسلامی. این نسیم ثمره مدیریت داهیانه و امام گونه مقام عظمای ولایت بود. مدیریتی که مردم و نخبگان بصیر را همراه ساخت و ظرفیت‌های نظام را برای مدیریت بحران و تبدیل تهدید‌ها به فرصت‌ها اثبات نمود و امروز این فرصت طلایی برای چهشی موثر در صحنه نظام جهانی فراهم شده است که در ادامه سخن به برخی محورهای آن اشاره خواهد کرد.



این فعال سیاسی گفت: اندیشمندان بر این باورند که سرمایه اجتماعی بر روی سه شاخه تعیین کننده تشکیل می‌گردد، مشارکت در گروههای اجتماعی، اعتماد، و همیاری، پیوند اعتماد آمیز چه در سطح خرد - اعتماد افراد به یکدیگر- چه در سطح میانی -اعتماد مردم به اقشار گوناگون جامعه- و چه در سطح کلان -اعتماد به حکومت- در سرمایه اجتماعی نقش زیادی دارد. همه ما باید نسبت به هر سه سطح اعتماد بویژه اعتماد نسبت به حکومت که از کار آمدی منبعث می‌گردد، با حساسیت برخورد نماییم.

هیچ کس مجاز نیست در قبال ناکار آمدی‌ها، از مشروعیت نظام هزینه نماید؛ مردم و نخبگان بر این باورند که فاصله گرفتن از شعارهای انقلاب، زمینه ساز تهدیدات تازه‌ای شده و بنابراین مردم بازگشت به آن شعارها را اجتناب ناپذیر دانسته و مطالبه می‌کنند

وی گفت : ما معقتدیم که اگرچه مشروعیت نظام از اسلام مایه می‌گیرد، مع الوصف مقبولیت این نظام، در گروه کار آمدی است و هیچ کس مجاز نیست در قبال ناکار آمدی‌ها، از مشروعیت نظام هزینه نماید؛ مردم و نخبگان بر این باورند که فاصله گرفتن از شعارهای انقلاب، زمینه ساز تهدیدات تازه‌ای شده و بنابراین مردم بازگشت به آن شعارها را اجتناب ناپذیر دانسته و مطالبه می‌کنند.



دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه تحزب بعنوان جایگاه منطقی برای تقویت مردم سالاری دینی است ، ادامه داد: مبانی تحزب و چارچوب‌های آن در قانون اساسی ما ذکر شده و وظایف و مسئولیت‌های آن در قانون آمده است و اصولا وقتی کشوری چارچوب دموکراسی و مردم سالاری را می‌پذیرد باید به آداب و لوازم آن نیز مقید باشد. یکی از لوازم مردم سالاری وجود احزب و تشکل‌های دارای شناسنامه و مسئول در مقابل رهبری، مردم و مشی در محدوده قانون اساسی است.



وی در بخش دیگری از سخنانش گفت : به نظر می‌رسد پس از گذشت بیش از سه دهه از پیروزی مردم مسلمان ایران بر نظام طاغوت، نظام همچنان با خلاء فقدان استراتژی فرهنگی مواجه است گواه این مدعا، نهادهای موازی، متعدد و فراوانی است که در این حوزه به فعالیت مشغولند و در کنار رویکردهای مختلف ایشان به حوزه فرهنگ و تعاریف متفاوتشان از فضای فرهنگی کشور، در بسیاری از موارد فعالیت‌های موازی آنها باعث اتلاف منابع کشور می‌شود.



باهنر افزود : متاسفانه امروز در راستای جنگ نرم ، بعضی هنجارشکنی‌های فرهنگی با نیت دهن کجی‌های سیاسی در حال شکل گیری است و ضرورت دارد در کنار کار گسترده فرهنگی و تعیین سیاست‌های راهبردی در بخش‌ فرهنگ، با مظاهر جنگ نرم فرهنگی در جامعه برخورد قاطعانه صورت گیرد و مسئولین اجرایی در این زمینه پیشتاز حرکت شده و قانون معطل مانده مصوب شوایعالی انقلاب فرهنگی را اجرا نمایند.



دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با تاکید بر اینکه تفاوت آراء و سلیقه‌ها در جبهه اصولگرایان، موتور تحویل‌پذیری را روشن نگه می‌دارد ، گفت : دیدگاه ما تفاوت آرا و دیدگاه‌ها در جبهه اصولگرایان،‌ نه تنها تهدید نیست،‌ بلکه یک فرصت است. تنوع بالنده آرای اصولگرایان،‌ درعین حال خالی از تهدید هم نیست و چه بسا اگر دامنه تفاوت آرا از چارچوب های مورد قبول فراتر رود فرصت به تهدید تبدیل می‌گردد.

باهنر گفت : یکی از تهدیدات موجود جبهه اصولگرایی بخش کوچکی از خود جریان اصولگراست که رفتار خود را برای حذف و بی تاثیر کردن دیگر بخش‌های اصولگرایی هر روز شفاف تر و صریح تر می‌نماید و برای افزایش سرمایه اجتماعی نه تنها به دنبال جذب هر چه بیشتر نخبگان نیست بلکه حضور نخبگان دورن جریان اصولگرایی را نیز بر نمی‌تابد.

یکی از تهدیدات موجود جبهه اصولگرایایی بخش کوچکی از خود جریان اصولگراست که رفتار خود را برای حذف و بی تاثیر کردن دیگر بخش‌های اصولگرایی هر روز شفاف تر و صریح تر می‌نماید و برای افزایش سرمایه اجتماعی نه تنها به دنبال جذب هر چه بیشتر نخبگان نیست بلکه حضور نخبگان دورن جریان اصولگرایی را نیز بر نمی‌تابد

وی ابراز عقیده کرد : تضعیف روحانیت، مراجع، عظام، توهین به مجلس شورای اسلامی و یا بخش‌هایی از دولت از آن جمله رفتارهای غیر مناسب است. این گروه اندک هرکس را که تابع علی الاطلاق آنها نباشد تا حد وابستگی به جریانات مقابل استکبار جهانی و حتی کفر مورد اتهام قرار می‌دهند.



باهنر همچنین گفت : اگر چه جریان موسوم به دوم خرداد و اصلاح طلب با گذر از مرز‌های باور های اسلامی و انقلاب در فتنه سال گذشته واقعیت خود را علنی ساخت اما ضرورت حفظ هوشیاری در برابر باز سازی تشکیلاتی این جریان و حضور با شمایلی دیگر بعید نیست؛ لذا ضروری است جریان اصولگرا با عنایت به فرصت به وجود آمده تهدید قریب الاحتمال را مدیریت نموده و فرصت را برای استمرار خدمت صادقانه به مردم شایسته ایران زمین قدردان باشند و به شکرانه این فرصت مغتنم در تعامل سازنده و موثر ساز و کارهای حضور متحد در انتخابات پیش روی را فراهم نمایند.



وی تاکید کرد: جریان موسوم به اصلاح طلب در حرکت سیاسی رقیب اصولگرایان است اما به آنها نصحیت می‌کنم که اگرمی‌خواهند درصحنه های سیاسی وفرهنگی فعال باشند بایستی حساب خود را از فتنه برانگیزان و ساختار شکنان جدا نمایند و با اعلام برائت از آنها و اعلام التزام به قانون اساسی و ولایت فقیه و قوانین موضوعه کشور تجدید سازمان نموده و سیاست‌های راهبردی خود را هم جهت با منافع و مصالح ملی و رعایت شاخصه‌های امنیت ملی اعلام نمایند.



باهنر همچنین گزارش داد: جامعه اسلامی مهندسین در طول 2 سال گذشته ضمن تلاش در جهت توسعه کمی تشکیلات و تاسیس دفتر در استانهای باقیمانده و بعضی از شهرستانها در زمینه تاسیس شاخص جوانان، همت برادران عزیز عضو شورا موفقیت ‌های بسیارخوبی داشته به صورتی که این کنگره با تغییر چهره اعضا به سمت جوانان با انگیزه وتلاشگر کاملا محسوس است.



وی یاد آور شد : مجلس شورای اسلامی دوره هشتم هم اکنون با عضویت بیش از 200 نفر در فراکسیون اصولگرایان بیش از صد نفر از علاقمندان به جبهه پیروان خط امام و رهبری و بالغ بر 40 نفر عضو جامعه اسلامی مهندسین فعال است.