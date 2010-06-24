پیشتازی ایران در کشف و مبارزه با مواد مخدر در جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر اطلاع رسانی سازمان ملل متحد، این آمار که مربوط به حجم قاچاق مواد مخدر در سال 2008 و میزان کشف آن در همین سال است، نشان می دهد که بیش از نیمی از هروئین کشف شده در جهان از سوی دستگاه های امنیتی ایران و ترکیه بوده که البته سهم ایران در این میان بیشتر بوده است.

بر همین اساس میزان هروئین کشف و ضبط شده در اروپا 7.6 میلیون تن بوده که این میزان فقط یک پنجم میزان هروئین کشف شده در ایران و ترکیه است.

این آمار البته نکات تامل برانگیزی نیز دارد و آن اینکه دو سوم تریاک تولید شده در افغانستان در سال 2008 در پنج کشور روسیه، ایران، افغانستان، پاکستان و هند مصرف می شود که متاسفانه سهم ایران در میان این پنج کشور بیش از سایرین است.