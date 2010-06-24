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۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۷:۳۷

سازمان ملل اعلام کرد:

پیشتازی ایران در کشف و مبارزه با مواد مخدر در جهان

پیشتازی ایران در کشف و مبارزه با مواد مخدر در جهان

سازمان ملل متحد امروز با انتشار گزارشی اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران در صدر کشورهای جهان در زمینه کشف مواد مخدر و مبارزه با این پدیده شوم قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر اطلاع رسانی سازمان ملل متحد، این آمار که مربوط به حجم قاچاق مواد مخدر در سال 2008 و میزان کشف آن در همین سال است، نشان می دهد که بیش از نیمی از هروئین کشف شده در جهان از سوی دستگاه های امنیتی ایران و ترکیه بوده که البته سهم ایران در این میان بیشتر بوده است.

بر همین اساس میزان هروئین کشف و ضبط شده در اروپا 7.6 میلیون تن بوده که این میزان  فقط یک پنجم میزان هروئین کشف شده در ایران و ترکیه است.

این آمار البته نکات تامل برانگیزی نیز دارد و آن اینکه دو سوم تریاک تولید شده در افغانستان در سال 2008 در پنج کشور روسیه، ایران، افغانستان، پاکستان و هند مصرف می شود که متاسفانه سهم ایران در میان این پنج کشور بیش از سایرین است.  

کد مطلب 1106702

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