60 هزار برچسب شناسه صنفی برای مغازه داران مشهدی تهیه شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد رضا موحد عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در راستای شناسنامه دار کردن واحدهای صنفی در اجرای طرح ساماندهی این واحدها و نیز طرح صدور ملت کارت اصناف، دستور العمل نصب برچسب شناسه صنفی در سال 88 توسط مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی به همه استانهای کشور ابلاغ شده است.

معاون بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه بر چسب شناسه صنفی ، گامی در جهت شناسنامه دار کردن واحدهای صنفی گفت: برچسب شناسه صنفی با دارا بودن اعتبار قانونی دربرگیرنده اطلاعات افراد صنفی است.

موحد خاطر نشان کرد: بر این اساس تاکنون 60 هزار بر چسب شناسه صنفی برای واحدهای صنفی مشهد مقدس تهیه شده و اقدامات لازم جهت اخذ سایر شناسه های مورد نیاز استان در حال پیگیری است. وی افزود: واحدهای صنفی با دریافت این شناسه از مجامع امور صنفی، ملزم به الصاق برچسب ها در معرض دید عمومی هستند.

معاون بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی خراسان رضوی گفت: با اجرای این طرح، اطلاعات واحدهای صنفی توسط دستگاه های بارکد خوان قابل دسترسی است.