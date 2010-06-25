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۴ تیر ۱۳۸۹، ۱۲:۱۱

ساختمان شورای حل اختلاف بیدستان در استان قزوین افتتاح شد

ساختمان شورای حل اختلاف بیدستان در استان قزوین افتتاح شد

قزوین - خبرگزاری مهر: به مناسبت هفته قوه قضائیه با حضور رئیس کل دادگستری، رئیس شوراهای حل اختلاف استان قزوین و جمعی از مسئولان شهرستان بیدستان ساختمان شورای حل اختلاف این شهر افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، در مراسم افتتاح که صبح جمعه برگزار شد حسن قاسمی رئیس کل دادگستری استان قزوین اظهار داشت: با توجه به سیاست ریاست جدید قوه قضائیه مبنی بر استمرار کار شوراها در سطح کشور لازم است شوراهای حل اختلاف برای ادامه کار خود دارای ساختمان‌های مستقلی باشند که این پروژه نیز در همین راستا در هفته قوه قضائیه به بهره ‌برداری رسیده است.

قاسمی افزود: فلسفه شورای حل اختلاف ایجاد صلح و سازش و برقراری اخوت و برادری در جامعه است و تاکنون نیز توانسته است از ورود پرونده‌های غیر ضروری به محاکم قضایی جلوگیری کند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: در محاکم قضایی فرصت برای ایجاد صلح و سازش وجود ندارد، از این‌رو شورا توانسته است در این زمینه تاثیر خوبی گذاشته و رضایت مراتجعان را هم جلب کند که این روند باید افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: ساخت پروژه‌های ساختمانی برای شوراهای حل اختلاف سایر مناطق استان هم در برنامه پیش بینی شده است تا زمینه ارائه خدمات مناسب به مردم هر چه بیشتر فراهم شود.

در ادامه فریدون پروینیان رئیس کل شوراهای حل اختلاف استان قزوین اظهار داشت: پروژه بیدستان هفتمین ساختمان مستقل شورای حل اختلاف در استان است که در دو طبقه به مساحت 355 متر مربع  امروز افتتاح شد و به بهره ‌برداری رسید.

پروینیان یادآور شد: این ساختمان دارای 14 اتاق و مجهز به کلیه سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی است و در مدت 11 ماه  ساخته شده است.

وی یادآور شد: در تمامی حوزه‌های قضایی برای شوراهای حل اختلاف ساختمان‌های مستقلی در حال احداث است که تاکنون هفت حوزه قضائی دارای ساختمان مستقل برای شورا شده‌اند.

پروینیان اعلام کرد: ساختمان شورای حل اختلاف الوند از حوزه قضایی البرز نیز در سال گذشته افتتاح شد و در آینده نزدیک نیز ساختمان شورای حل اختلاف محمدیه به بهره ‌برداری می‌رسد.

کد مطلب 1106705

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