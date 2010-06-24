به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی در این ملاقات ضمن ابلاغ سلام گرم دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران را به قربان‌قلی بردی محمداف رئیس جمهوری ترکمنستان، بر اهمیت برگزاری "همایش بین‌المللی خلع سلاح در آسیای مرکزی و حوزه دریای خزر" در عشق آباد تاکید کرد واظهار داشت: ایده برگزاری چنین همایشی را که از سوی رئیس جمهور ترکمنستان مطرح شده است، مثبت ارزیابی کرده و آن را گام مهمی در این راستا ارزیابی کرد.

منوچهر متکی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های عظیم اقتصادی دو کشور، بر توسعه و گسترش هرچه بیشتر مناسبات همه جانبه بین ایران و ترکمنستان تاکید کرد.

رئیس جمهوری ترکمنستان نیز در این ملاقات ضمن تشکر و قدردانی از دکتر احمدی نژاد بابت ارسال پیام، تاکید کرد: کشور ایران همسایه و دوست خوب ما است.

بردی‌محمداف تصریح کرد: ملت ترکمنستان و ایران از اشتراکات تاریخی و فرهنگی فراوانی برخوردار هستند و دو کشور قصد دارند در آینده نیز مناسبات همه جانبه خود را در عرصه‌های مختلف از جمله همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی توسعه و گسترش دهند.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و رئیس جمهوری ترکمنستان در این ملاقات طیف وسیعی از زمینه‌های همکاری دو کشور و همچنین دورنمای مناسبات بین تهران و عشق‌آباد را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

همایش بین‌المللی خلع سلاح در آسیای مرکزی و حوزه دریای خزر روز پنجشنبه در هتل "پرزیدنت" عشق آباد با حضور مقامات عالی رتبه و وزرای امور خارجه کشورهای منطقه و آسیای مرکزی آغاز شد.