به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، مظفر جانی در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان گفت: جشنواره رویش ویژه تجلیل از جوانان موفق و برتر شهرستان البرز در شهر محمدیه برگزار خواهد شد.

وی افزود: این جشنواره به همت مؤسسه رهروان شاهد و تحقق منویات رهبری در خصوص توجه ملی به نیازهای جوانان برگزار می شود.

دبیر موسسه رهروان شاهد تصریح کرد: این جشنواره با حضور گروه های مختلف مردم در اول مرداد ماه امسال همزمان با سالروز میلاد حضرت علی اکبر (ع) در شهر محمدیه از توابع شهرستان البرز برگزار خواهد شد.

به گفته جانی در این همایش گروه‌های ویژه ‌ای راجع‌ به مخترع جوان، چهره علمی، پژوهشگر جوان، سرپرست خانواده، فعال هنری، فعال اجتماعی، جوان کشاورز و روستایی، طلبه و مبلغ جوان، ورزشکار جوان، کارگر جوان، کارآفرین جوان، بسیجی جوان و پلیس جوان مورد ارزیابی و از چهره‌های برتر در این زمینه 31 نفر به مناسبت سی‌ویکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی معرفی می‌شوند.

جانی یادآورشد: افرادی که دارای عناوین بین‌‌المللی، کشوری، استانی و شهرستانی و همچنین افراد روستایی که امکان حضور در جشنواره‌های ملی را نداشته ‌اند، می‌توانند آثار خود را تا دهم تیر ماه با مدارک مربوطه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.



وی خاطر نشان کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های انجام شده این جشنواره 120 میلیون ریال هزینه دربر خواهد داشت که سازمان ملی جوانان تامین 30 میلیون ریال آن را متقبل شده و شهرداری و شورای شهر محمدیه نیز برای مشارکت مالی در خصوص برگزاری این جشنواره اعلام آمادگی کرده است.

دبیر موسسه رهروان شاهد گفت: انتظار داریم در حوزه کارهای فرهنگی بیشتر کار شود و با اطلاع‌ رسانی مناسب گامهای جدی در این زمینه برداشته شود.