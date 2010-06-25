استان اردبیل بزودی به زنجان متصل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، محمد کریم هدایتی شامگاه پنجشنبه در دیدار با مدیر کل راه و ترابری استان زنجان اظهار داشت: محور درام- جعفرآباد- کلور هم اکنون در مرحله مطالعاتی بوده و در صورت اجرا شهرستان طارم استان زنجان را به شهرستان خلخال این استان متصل خواهد کرد.

وی احداث این محور را جدا از محور "سرچم" – میانه – تهران به عنوان راه اصلی استان اردبیل به مرکز کشور دانست و اضافه کرد: هدف از اجرای این پروژه ایجاد راه ارتباطی بین دو استان زنجان و اردبیل از طریق شهرستان طارم است.

مدیر کل راه و ترابری استان افزود: بی شک احداث این محور نقش بسیار موثری در ارتباط و تسهیل حمل ونقل بین این دو استان و تأثیر بسزایی در رونق اقتصادی این دو منطقه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه طول این مسیر 15 کیلومتر خواهد بود، ابراز داشت: هفت کیلومتر این مسیر از "درام" تا روستای "خساره" به صورت احداثی و از روستای "خساره" تا جعفرآباد و کلور به صورت بهسازی انجام خواهدگرفت.

هدایتی با اشاره به اعتبار 85 میلیارد ریالی برای احداث این پروژه خاطر نشان کرد: فاز مطالعاتی این محور در حال تکمیل بوده که با اتمام این فاز و با تأمین اعتبار لازم، نسبت به احداث این محور در سال جاری اقدام خواهد شد.

این نشست مشترک به منظور بررسی جزئیات احداث محور درام – جعفرآباد- کلور در اردبیل برگزار شد.

