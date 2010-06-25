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۴ تیر ۱۳۸۹، ۱۰:۵۱

ایرج ندیمی:

زمینه حضور سرمایه گذاران در استان گیلان فراهم است

زمینه حضور سرمایه گذاران در استان گیلان فراهم است

رشت - خبرگزاری مهر: معاون حقوقی امور مجلس و استانهای وزیر صنایع و معادن گفت: پتانسیلهای استان گیلان به حدی است که می ‌تواند سرمایه ‌گذاران داخلی و خارجی را مجاب به حضور در استان کند.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، ایرج ندیمی شامگاه پنجشنبه در بازید از شهر صنعتی رشت در ادامه بر لزوم سرمایه گذاری صنعتی در گیلان تاکید کرد و افزود: بر هیچکس پوشیده نیست که استان گیلان از توانمندیها و ظرفیتهای فراوانی در زمینه‌ های مختلف برخوردار است.

 وی همچنین با اعلام اینکه سرمایه گذار نیازمند امنیت و منفعت است، اظهار داشت: در گیلان امنیت، منفعت و از همه مهمتر همدلی وجود دارد.

معاون وزیر صنایع و معادن گفت: استان به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی و برخورداری از پتانسیلهای لازم، قابلیت بالایی برای جذب سرمایه ‌گذاران از سوی کشورهای دیگر دارد.

وی یاد آور شد: افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و به خصوص سرمایه گذاری در بخش صنعت، عامل اصلی جهش رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، صادرات و رشد درآمد و تولید سرانه است و حتی ایجاد شغل در بخش خدمات نیز متکی به سرمایه گذاریهای صنعتی است.

کد مطلب 1106735

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