خبرهای کوتاه ورزشی از استان گیلان

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در رده سنی بزرگسالان این رقابتها بسیج ناحیه رشت، انزلی و رودبار اول تا سوم شدند.

در رده سنی نوجوانان نیز بسیج ناحیه رشت به مقام قهرمانی رسید، تیمهای حوزه مقاومت خشکبیجار و ناحیه انزلی دوم و سوم شدند.

پیکارهای جودوی بسیج گیلان انتخابی تیم ملی با شرکت 140 جودوکا از سراسر استان در دو رده سنی نوجوانان و بزرگسالان در سالن الغدیر رشت برگزار شد.

دروازه بان فصل گذشته ملوان مربی پیکان شد

" مهدی حاج اسبویی " دروازه بان فصل گذشته ملوان که در طول سه سال حضور در این تیم 9 بار سنگربان این تیم بود با نظر " محمد احمدزاده " سرمربی این تیم با عقد قراردادی دو ساله به عنوان مربی دروازه بانهای پیکان قزوین انتخاب شد.

هفته گذشته نیز " محمد احمدزاده " سرمربی سابق ملوان به عنوان سرمربی پیکان انتخاب شده بود.

رقابتهای والیبال نوجوانان منطقه دو کشور در لنگرود پیگیری شد

چهارمین روز رقابتهای والیبال نوجوانان منطقه دو کشور با انجام یک دیدار صبح امروز در لنگرود پیگیری شد.در این دیدار اردبیل سه بر یک کردستان را شکست داد.

در رقابتهای والیبال نوجوانان منطقه دو کشور هشت تیم به مدت یک هفته در کومله لنگرود با هم مسابقه می دهند. دو تیم برتر این گروه به رقابتهای مناطق چهارگانه کشور اواخر شهریور برگزار می شود، راه می یابند.

حضور دو گیلانی در نوزدهمین مرحله اردوی تیم ملی قایقرانی روئینگ بانوان ایران

با اعلام فدراسیون قایقرانی و اسکی روی آب " حمیرا برزگر" و " نازنین ملایی " از استان گیلان به همراه شش قایقران دیگر از سایر استانها از 31 خرداد تا 20 تیرماه در دریاچه مجموعه ورزشی آزادی تهران اردو زدند.

تیم ملی قایقرانی روئینگ بانوان ایران خود را برای شرکت در رقابتهای آسیایی گوانگجوی چین که آبان ماه برگزار می شود، آماده می کند.

پایان رقابتهای ژیمناستیک نونهالان گیلان انتخابی کشور با معرفی نفرات برتر در رشت

رقابتهای ژیمناستیک نونهالان گیلان انتخابی کشور با معرفی نفرات برتر در رشت پایان یافت، در پایان این رقابتها امیر حسین نوروزی، محمدجواد یوسفی، علیرضا عشقی، سینا عموپور، حمیدرضا شیرزاد و وهاب واعظی همگی از رشت در ردههای مختلف سنی اول شدند.

در رقابتهای ژیمناستیک نونهالان گیلان انتخابی کشور 25 نفر از برترینهای استان به مدت یکروز در خانه ژیمناستیک رشت باهم رقابت کردند.