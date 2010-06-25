آیین طشت‌ گذاری اردبیل در فهرست میراث معنوی کشور ثبت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، بهروز ندایی شامگاه پنجشنبه در مراسم شعر و موسیقی "موغام ‌‌آخشامی" اظهار داشت: ثبت ملی این آیین امسال همزمان با ماه محرم محقق خواهد شد.

وی با بیان اینکه ثبت این اثر مراحل نهایی خود را طی می کند، افزود: آیینهای فرهنگی، مذهبی و هنری این استان دارای ویژگی ها و شاخصه‌های ممتاز و منحصر‌ به فردی است که باید بیش از پیش شناسایی و معرفی شوند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی استان اضافه کرد: فارغ از شناسایی و معرفی این آثار تلاش خواهیم کرد که این آیینهای فرهنگی، مذهبی و هنری را احیا و در فهرست آثار ملی و جهانی ثبت کنیم.

وی با اشاره به ثبت دو اثر معنوی استان اردبیل در سالهای گذشته بیان کرد: اذان رحیم موذن‌زاده و کوچ عشایر از جمله آثار فاخر و ارزشمند معنوی استان هستند که تاکنون در فهرست معنوی کشور ثبت شده است.

ندایی ثبت آیین طشت‌گذاری ماه محرم اردبیل را در فهرست میراث معنوی کشور سومین اثر معنوی ثبت شده عنوان کرد و از آغاز مطالعات لازم برای ثبت موسیقی "موغام" به عنوان چهارمین اثر استان در فهرست آثار معنوی خبر داد.

وی با اشاره به قدمت تاریخی موسیقی سنتی موغام تصریح کرد: شاید در برهه ای از زمان در حق موسیقی سنتی موغام اجحاف شده باشد، اما این موسیقی آیینی و روحانی حرکت و پویایی خود را از دست نداده است.

این مسئول با تاکید بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای احیا این آیین و سنت مردمی ابراز داشت: امروز بیش از هر زمان دیگری موسیقی اصیل آذربایجان نیازمند توجه بوده، چرا که با تقلید و کپی برداری ممکن است ضربه جدی به آن وارد شود.

وی همچنین با اشاره به ثبت جهانی بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی در طی ماه جاری خاطر نشان کرد: این مهم در همایش سالانه یونسکو در برزیل اعلام جهانی خواهد شد.

ندایی بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی را شاهکار هنر و معماری جهان عنوان کرد و یاد آور شد: با ثبت این اثر فاخر، هنر و تاریخ این منطقه به شکوه، عظمت و رشد و بالندگی دست خواهد یافت.

احیا و معرفی شعر و موسیقی "موغام" در آذربایجان ضروری است

رئیس حوزه هنری استان اردبیل نیز در این مراسم در سخنانی با تاکید بر ضرورت احیا و معرفی شعر و موسیقی موغام در منطقه آذربایجان اظهار داشت: احیا و پویایی این موسیقی اصیل باید بر پایه پژوهش و علمی باشد.

وحدت سلیمان ‌زاده هدف از برگزاری جشنواره شعر و موسیقی "موغام آخشامرا احیا و معرفی موسیقی اصیل آذربایجان در بین مردم و بویژه در بین نوجوانان و جوانان برشمرد و متذکر شد: حوزه هنری مهمترین و اصلی ترین متولی هنر و فرهنگ اصیل و ناب است.

وی افزود: این حوزه تاکنون تلاش زیادی برای احیا هنرهای اصیل و سنتی منطقه داشته و برگزاری جشنواره موسیقی موغام در دو سال گذشته و برنامه ریزی برای برگزاری آن در سال جاری موید این مهم می باشد.

رئیس حوزه هنری استان به رشد چشمگیر موسیقی موغامی در این استان اشاره کرد و اظهار داشت: هنرمندان اردبیلی از ابتدای جاری تاکنون در جشنواره‌های ملی و بین‌المللی صاحب رتبه ها و مقامهای زیادی شده اند که بیانگر ظرفیت تمام ناشدنی استان در این موسیقی است.

وی با اشاره به برگزاری نخستین آیین شعر و موسیقی در فروردین ماه امسال در اردبیل اضافه کرد: برای ارتقا این موسیقی سنتی و آیینی در استان باید از علوم، تجارب و راهکارهای پیشکسوتان و استادان استانی و ملی در کارگروه ها و برنامه های ویژه بهره ببریم.

در این مراسم فرهنگی و هنری شاعرانی چون عسگر شاهی، عاصم اردبیلی، بند‌علیزاده و خوانندگانی چون ودود موذن‌زاده و بهاء‌الدین خراسانی برنامه های متنوعی اجرا کردند.

رسم "طشت گذاری" یا "طشت گردانی" نیز از جمله مراسمی است که می توان بر طبق این آیینها معرفی کرد که منسوب به شهر اردبیل به طور خاص و مردم آذربایجان به طور عام است. در این آئین، طشت نماد مشک سقای کربلا، آب، رود و نماد فراتی است که به روی حسین (ع) و یارانش بسته شد.

در اردبیل قدیم این رسم از بیست و هفتم ماه ذیحجه و با برگزاری مراسم طشت گذاری در مسجد جامع این شهر آغاز می شد و از روزهای بعد مساجد دیگر نیز به نوبت طشت گذاری و طشت گردانی می کردند. امروزه نیز این مراسم با اندک تغییراتی در چندین روز با شور و حال خاصی در اماکن مخصوص مثل حسینیه اوچدکان، مسجد جامع، مسجد اعظم و... برگزار می شود.

به این صورت که دسته هاى زنجیرزنى و سینه زنى با نوحه سرایی و نواختن طبل و شیپور و حمل علمهای عزاداری، به یاد تشنگان کربلا مشکى را پر از آب کرده و آن را به همراه طشتهایى از جنس برنز یا مس که به طور معمول بر دوش ریش سفیدان هر محله حمل مى شود، به مسجد می برند و بعد از طواف مسجد طشتها در جاى مخصوص خود قرار گرفته و با خواندن دعاى مخصوص، طشت گذارى پر از آب می شود. از آب این طشتها، بیشتر حاضران و عزاداران به عنوان تبرک و جهت برآورده شدن حاجاتشان بر می دارند.