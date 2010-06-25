  1. استانها
  2. مازندران
۴ تیر ۱۳۸۹، ۱۱:۴۳

رویکردهای فرهنگی در مازندران باید با مدیریت صحیح ارائه شود

رویکردهای فرهنگی در مازندران باید با مدیریت صحیح ارائه شود

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: رویکردهای فرهنگی باید با متد و مدیریت صحیح ارائه شود تا به نتیجه مناسب برسد.

به گزارش خبرنگار مهر در نکاء، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی در فرمانداری نکا با اشاره به تهاجمات نرم دشمن اظهار داشت: امروز باید روند فرهنگ طوری باشد که جوابگوی فرهنگی جامعه باشد تا تبدیل به معضل نشود.

وی افزود: باورهای تاریخی و ملی ما از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد و باید در این راستا فرهنگ سازی کنیم.
 
ابراهیمی با بیان اینکه بومی گرایی در فرهنگ منطقه باید در راس برنامه های فرهنگی و فکری ما باشد، خاطرنشان کرد: فرهنگ ایثار و شهادت، فرهنگ مشاهیر و مفاخر و علما وروحانیت ازجمله فرهنگ هایی است که نباید به فراموشی سپرده شود.
 
وی ادامه داد: باید در مسائل فرهنگی به دنبال حلقه مفقوده و ظرفیت های ناشناخته در منطقه باشیم.
 
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در ادامه با اشاره به عدم وجود یک مرکز فرهنگی و تفریحی مناسب در مازندران، عدم وجود این مرکز را خلاء بزرگ فرهنگی استان دانست و یادآور شد: این مراکز فرهنگی باید در شان مازندران بنا شود تا  این خلا پر شود.
 
ابراهیمی افزود: ایجاد موزه تخصصی تشیع در مازندران، تاسیس خانه مشروطیت، پیگیری و تکمیل پارک موزه دفاع مقدس، ایجاد 62 مسجد بین راهی، جدی گرفتن مناطق ساحلی و آزاد سازی آنها، تدوین شجره نامه های 762 امامزاده مازندران و  ارائه سبد سفر سوم ریاست جمهوری از جمله مصوبات این جلسه است که با تایید اعضای جلسه باید پیگیری شود.
کد مطلب 1106745

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها