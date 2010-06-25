رویکردهای فرهنگی در مازندران باید با مدیریت صحیح ارائه شود

به گزارش خبرنگار مهر در نکاء، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی در فرمانداری نکا با اشاره به تهاجمات نرم دشمن اظهار داشت: امروز باید روند فرهنگ طوری باشد که جوابگوی فرهنگی جامعه باشد تا تبدیل به معضل نشود.

وی افزود: باورهای تاریخی و ملی ما از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد و باید در این راستا فرهنگ سازی کنیم.

ابراهیمی با بیان اینکه بومی گرایی در فرهنگ منطقه باید در راس برنامه های فرهنگی و فکری ما باشد، خاطرنشان کرد: فرهنگ ایثار و شهادت، فرهنگ مشاهیر و مفاخر و علما وروحانیت ازجمله فرهنگ هایی است که نباید به فراموشی سپرده شود.

وی ادامه داد: باید در مسائل فرهنگی به دنبال حلقه مفقوده و ظرفیت های ناشناخته در منطقه باشیم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در ادامه با اشاره به عدم وجود یک مرکز فرهنگی و تفریحی مناسب در مازندران، عدم وجود این مرکز را خلاء بزرگ فرهنگی استان دانست و یادآور شد: این مراکز فرهنگی باید در شان مازندران بنا شود تا این خلا پر شود.

ابراهیمی افزود: ایجاد موزه تخصصی تشیع در مازندران، تاسیس خانه مشروطیت، پیگیری و تکمیل پارک موزه دفاع مقدس، ایجاد 62 مسجد بین راهی، جدی گرفتن مناطق ساحلی و آزاد سازی آنها، تدوین شجره نامه های 762 امامزاده مازندران و ارائه سبد سفر سوم ریاست جمهوری از جمله مصوبات این جلسه است که با تایید اعضای جلسه باید پیگیری شود.