کاهش آسیبهای اجتماعی در دولتهای نهم و دهم/ فیلمسازان پیشرفتها را نشان دهند

به گزارش خبرنگار مهر در نکاء، سید محمد حسینی شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی مازندران در سالن فرمانداری نکا اظهار داشت: نگاه دولت دهم به عنوان دولت مکتبی به مقوله فرهنگ بسیار عمیق و با برنامه بوده که در تمام مسائل فرهنگی نمود یافته است.

وی با بیان اینکه دولت در دور سوم سفرهای استانی خود با مردم 12 استان کشور دیدار کرده است، خاطرنشان کرد: در این سفرها کار فرهنگی وجود ندارد که نادیده گرفته شود و دولت به تمام زوایای فرهنگ در این سفرها توجه داشته است.

حسینی با اشاره به تهاجمات فرهنگی دشمن بیان داشت: از نظر فرهنگی سینما تاثیرگذارترین رسانه است که باید فیلمسازان ما در این راستا فعال شوند.

وزیر فرهنگ و ارشاد افزود: سینمای کنونی ما در گفتمان عشق مثلثی و فرهنگ غرب محاصره شده است و باید از این محتوا خارج شود و سوژه های مناسب به تصویر کشیده شود.

حسینی ادامه داد: متاسفانه حتی یک درصد از پیشرفتهای فعلی جامعه در مقایسه با گذشته به تصویر کشانده نشده است و در قالب فیلم متبلور نشده است که فیلم سازان ما باید در این راستا فعال شوند.

وی همچنین با اشاره به مقوله قرآن و مسائل دینی در ارشاد گفت: با هماهنگی های لازم شورای توسعه قرآنی زیر نظر شورای انقلاب فرهنگی در حال فعالیت است و ما در دولت دهم جایگاه قرآن را سطح قائم مقامی رسانده ایم.

تاسیس 10 هزار مدرسه قرآن در آموزش و پرورش





حسینی همچنین از تاسیس 10 هزار مدرسه قرآن در آموزش و پرورش خبر داد و گفت: بحث فرهنگی بحث اساسی جامعه است که مشکلات جوامع در نادیده گرفتن این اصل مهم است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی کشور با اشاره به هدفمند کردن یارانه ها یادآور شد: هدفمند کردن یارانه ها از جمله اموراتی است که شورای فرهنگ عمومی در آن دخیل است و باید فرهنگ سازی مناسب در این راستا صورت گیرد.

انتقاد از متهم کردن دولت به کم توجهی در فرهنگ حجاب و عفاف





حسینی با اظهار تاسف در خصوص متهم کردن دولت به کم توجهی در فرهنگ حجاب و عفاف گفت: در این رابطه آمار بیانگر همه ادعاهاست و باید در این راستا به آمار و ارقام توجه کنیم چرا که در دولت احمدی نژاد براساس تحقیقات انجام شده آسیب های اجتماعی کمتر و وضعیت بهتر است.

احداث 500 خانه فرهنگ دیجیتال در کشور





وی همچنین از احداث 500 خانه فرهنگ دیجیتال در کشور تا پایان سال خبر داد و افزود: با توجه به حرکات مختلف دشمنان در راستای فضای دیجیتالی برای جوانان ما نیز باید از همین مقوله وارد شویم و جوانان را با فرهنگ اصیل ایران اسلامی وارد تفریحات شاد کنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان داشت: همه دستگاه ها از اعتبارات سه درصد سهم فرهنگ در مسائل فرهنگی، ورزشی و سلامت استفاده کنند و در حد توان خود حتی برای کارکنان در این راستا هزینه کنند.

حسینی افزود: با توجه به اینکه 22 برنامه قرآنی برای سال جاری از ساخت فیلم و مسائل فرهنگی دیگر تعریف شده است ادارات باید سهم نیم درصد خود را به امر قرآنی اختصاص دهند تا در این راستا دچار خسران نشویم.