حسینی بوشهری: اخلاق مرحوم مشکینی مورد توجه حوزویان باشد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری شامگاه پنجشنبه در مراسم سومین سالگرد ارتحال آیت الله مشکینی که با حضور مراجع تقلید، آیات عظام جوادی آملی، نوری همدانی و سبحانی، اساتید حوزه، حضرات آیات ابراهیم امینی، محمدی ری شهری، محمد یزدی، محمد جواد فاضل، کعبی، مقتدایی و حجج اسلام مسعودی خمینی، سعیدی، جمعی از اعضای مجلس خبرگان و جامعه مدرسین ، نمایندگان مجلس و اقشار مختلف مردم در مسجد اعظم قم برگزار شد، حوزه علمیه را بیش از همیشه نیازمند وحدت دانست و اظهار داشت: شخصیتهای حوزوی ما باید بیش از همیشه وحدت، محبت و صمیمیت را گسترش دهند.
وی به طلاب جوان توصیه کرد در کنار مسائل درسی به اخلاق اهتمام ویژه داشته باشد و امثال آیت الله مشکینی را الگو قرار دهند تا بدانند کجا حرمت گذاشته سکوت کنند و در مقابل کجا فریاد بزنند.
نائب رئیس شورای عالی حوزه افزود: مردم باورهای دینی خود را از ما میگیرند و ما را الگوی خود قرار می دهند و به همین دلیل هر کاری که طلاب انجام دهند بر جامعه اثر دارد پس روحانیت ما باید بسیاری از مسائل را در رفتار خود مدنظر داشته باشد.
مرحوم مشکینی به سوی جهاد در راه خدا رفت
عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه به جایگاه رفیع علمی آیت الله مشکینی اشاره کرد و اظهار داشت: آیت الله مشکینی در پیش از انقلاب از لحاظ علمی جایگاه رفیعی داشتند و به عنوان یکی از اساتید مهم شناخته شده بودند اما همه چیز را به خاطر مبارزه رها و به امام میپیوندد.
وی ادامه داد: از آنجا که آیت الله مشکینی سند مرجعیت امام را امضا کردند مدتی را در زندان ساواک قم زندانی و پس از آن مدت طولانی را در تبعید به سر برد.
حسینی بوشهری گفت: ابتدا ایشان را به کرمان تبعید کردند که این بزرگوار در همان تبعید نماز جمعه برگزار میکند، سپس درس و نماز او را تعطیل و به گلپایگان تبعید و از آنجا هم پس از مدتی ایشان را به کاشمر تبعید میکنند که دوران رنج و سختی ایشان در تعبید مربوط به همین ایام است.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: آیت الله مشکینی میتوانست در حوزه بماند و مسیر علمی را طی کند و پس از مدتی به مقامات عالی حوزوی دست پیدا کند اما همه را کنار گذاشت و به سوی جهاد در راه خدا رفت.
حسینی بوشهری با بیان این که آیت الله مشکینی حضور مراجع عالیقدری همچون امام خمینی(ره) و آیات عظام بروجردی، محقق داماد و حجت را درک کرده بود خاطرنشان کرد: در اواخر عمر شریف ایشان عدهای از شاگردان حتی رسالهای برای او تنظیم میکنند اما وی میگوید با وجود مراجع عظام من رساله نمینویسم و این بیش از هر چیر نشان دهنده فضائل اخلاقی آیت الله مشکینی است.
مرحوم مشکینی همیشه مورد تکریم رهبری بود
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطر نشان کرد: حواریون از حضرت عیسی پرسیدند ما با چه کسی همنشینی کنیم و پیامبر خدا پاسخ داد: با کسی که چهرهاش شما را به یاد خدا می اندازد، از محضرش استفاده میکنید و شما را مشتاق به آخرت میکند.
حسینی بوشهری ادامه داد: آیت الله مشکینی مصداق بارز همه این ویژگیها بود و به دلیل همین اخلاق و آن سطح دانش همه جا مورد تکریم قرار داشت و رهبر معظم انقلاب همه جا از ایشان با تجلیل و تکریم یاد میکرد.
آیت الله مشکینی تنها به وظیفهاش عمل میکرد
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان این که آیت الله مشکینی تنها به وظیفهاش عمل میکرد خاطر نشان کرد: اگر ایشان احساس میکرد باید تدریس کند یا کتاب بنویسد این کار را انجام میداد و هرگاه لازم میدید که به جبهه برود باز هم همه امور را رها به جبهه میرفت.
وی اظهار داشت: به دلیل همین نگاه وظیفه مدار در اواخر عمر شریفشان تفسیر روان و سادهای از قرآنی را آغاز کردند تا جوانان بتوانند از مطالب عمیق این کتاب الهی بهرهمند شوند چرا که اگر جوان ما با قرآن دوست شد دیگر سراغ دشمنان نمیرود و آنها را به دوستی انتخاب نمیکند.
وی در پایان آیت الله مشکینی را مجاهدی خستگی ناپذیر، مخلص، متقی و دارای اخلاق محمدی معرفی کرد.
سالگرد ارتحال آیت الله مشکینی/
حسینی بوشهری: اخلاق مرحوم مشکینی مورد توجه حوزویان باشد
قم - خبرگزاری مهر: عضو مجلس خبرگان رهبری، حوزههای علمیه را بیش از گذشته نیازمند وحدت دانست و از طلاب جوان خواست آیت الله مشکینی را الگوی خود قرار دهند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری شامگاه پنجشنبه در مراسم سومین سالگرد ارتحال آیت الله مشکینی که با حضور مراجع تقلید، آیات عظام جوادی آملی، نوری همدانی و سبحانی، اساتید حوزه، حضرات آیات ابراهیم امینی، محمدی ری شهری، محمد یزدی، محمد جواد فاضل، کعبی، مقتدایی و حجج اسلام مسعودی خمینی، سعیدی، جمعی از اعضای مجلس خبرگان و جامعه مدرسین ، نمایندگان مجلس و اقشار مختلف مردم در مسجد اعظم قم برگزار شد، حوزه علمیه را بیش از همیشه نیازمند وحدت دانست و اظهار داشت: شخصیتهای حوزوی ما باید بیش از همیشه وحدت، محبت و صمیمیت را گسترش دهند.
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