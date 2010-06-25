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۴ تیر ۱۳۸۹، ۹:۳۹

شرایط حضور 20 هزار مازندرانی در مراسم اعتکاف فراهم شده است

شرایط حضور 20 هزار مازندرانی در مراسم اعتکاف فراهم شده است

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران از فراهم شدن شرایط و تمهیدات کامل این اداره کل و دستگاه های اجرایی استان برای برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در مازندران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی مازندران در نکا با بیان اینکه برنامه های اجرایی و ستادهای شهرستانهای استان در این زمینه هماهنگی های لازم را با مساجد شهرهای استان انجام دادند، افزود: امسال مراسم معنوی اعتکاف در 200 مسجد مازندران برگزار خواهد شد.   

وی افزود: در قالب برنامه های فرهنگی این اداره کل در ایام اعتکاف، کتابهای مربوط به این مراسم و نیز کتابهای احکام و آداب این مراسم معنوی توزیع خواهد شد.
 
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران همچنین اضافه کرد: از سخنرانان و مداحان  برای حضور در مساجد نیز دعوت شده که در ایام اعتکاف در جمع معتکفان حضور داشته باشند.
 
شکریان با اشاره به اینکه استقبال جوانان مازندرانی برای شرکت در مراسم معنوی اعتکاف چشمگیر وسالانه رو به افزایش است تصریح کرد: در مراسم معنوی اعتکاف سال گذشته بیش از 18 هزار شهروند مازندرانی در 186 مسجد حضور داشتند که حدود 70 درصد این جمعیت را جوانان استان تشکیل دادند.
 
وی خاطرنشان کرد: در نظر داریم خاطره معتکفین مازندرانی را جمع آوری کرده و آن را در قالب یک کتاب تنظیم و چاپ کرده و در اختیار علاقمندان قرار دهیم.
 
مدیر کل تبلیغات اسلامی مازندران یادآور شد: برگزاری جشن میلاد امیرالمومنین (ع) در مساجد، برپایی مراسم سوگواری در روز وفات حضرت زینب (س) ، اجرای مسابقات خاطره نویسی بین معتکفین و اهدای جوایز ارزنده به منتخبین مسابقات و انجام هماهنگی‌های لازم با خیرین به منظور تأمین افطاری و سحری معتکفین از دیگر برنامه ها برای ایام اعتکاف هستند.
کد مطلب 1106751

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