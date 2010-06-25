همایش عمومی "علل بیکاری و راهکارها" در لرستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، استاندار لرستان عصر پنج شنبه در جلسه کارگروه اشتغال استان در محل استانداری لرستان در سخنانی با اشاره به یارانه پرداختی به طرح های اشتغالزا، گفت: باید با دقت کامل و بررسی لازم یارانه ها به افراد واجد شرایط پرداخت شود.

صابری همچنین به قانون مشاغل خانگی اشاره کرد و گفت: هر کس در حد اختیارات خود این قانون را باید عملیاتی کند.

وی با تاکید بر ضرورت حرکت کارگروه اشتغال به سمت سیاست گذاری در این حوزه، خاطر نشان کرد: رسالت کارگروه اشتغال تنها توزیع تسهیلات نیست.

استاندار لرستان تصریح کرد: این کارگروه باید به سیاست گذاری و کشف فرصت ها در حوزه اشتغال بپردازد.

صابری با بیان اینکه کارگروه اشتغال چهار دستور کار در زمینه اشتغال، کارگروه آمایش، اشتغال روستایی و مشاغل خانگی دارد، خاطر نشان کرد: این موضوعات باید به صورت کارشناسی پیگیری شود.

وی بر ضرورت استمرار جلسات کارگروه اشتغال استان تاکید کرد و بیان داشت: همچنین به منظور آسیب شناسی در این زمینه همایش عمومی "علل بیکاری و راهکارهای برون رفت از آن" اوایل مهرماه سالجاری برگزار می شود.

استاندار لرستان ابراز امیدواری کرد با برگزاری این همایش برخی از راهکارهای کاهش بیکاری در لرستان از سوی کارشناسان مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.