6.7 میلیارد تومان یارانه برای طرحهای اشتغالزا لرستان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حامد ویسکرمی در جلسه کارگروه اشتغال استان در محل استانداری لرستان در سخنانی اظهار داشت: از میزان یارانه یاد شده چهار میلیارد و 800 میلیون تومان تعیین تکلیف شده است.

وی با اشاره به باقی مانده یارانه پرداختی از سوی دولت به طرح های اشتغالزا، بیان داشت: مابقی این یارانه با بررسی دقیق میان بیش از 200 طرح حوزه کشاورزی و 32 طرح حوزه حمل و نقل توزیع خواهد شد.

مدیر کل کار و امور اجتماعی استان لرستان همچنین با اشاره به بازدیدهای صورت گرفته از طرح های اشتغالزا برای اختصاص یارانه، عنوان کرد: در این راستا تاکنون پنج هزار طرح مورد بازدید میدانی قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: این تعداد طرح توسط گروههای بازرسی متشکل از کارشناسان دستگاههای مرتبط از جمله استانداری، اقتصاد و دارایی و کار و امور اجتماعی انجام شده است.

مدیر کل کار و امور اجتماعی استان لرستان با اشاره به روند اعطا یارانه به طرح های اشتغالزا استان، خاطر نشان کرد: برای تعیین یارانه طرح های مختلف فرمولی ارائه شده است که با توجه به این فرمول یارانه طرح های سال 87 پرداخت می شود.