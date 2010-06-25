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۴ تیر ۱۳۸۹، ۹:۴۴

6.7 میلیارد تومان یارانه برای طرحهای اشتغالزا لرستان اختصاص یافت

6.7 میلیارد تومان یارانه برای طرحهای اشتغالزا لرستان اختصاص یافت

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل کار و امور اجتماعی استان لرستان گفت: برای طرحهای اشتغالزا سال 87 حدود شش میلیارد و 700 میلیون تومان یارانه اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حامد ویسکرمی در جلسه کارگروه اشتغال استان در محل استانداری لرستان در سخنانی اظهار داشت: از میزان یارانه یاد شده چهار میلیارد و 800 میلیون تومان تعیین تکلیف شده است.

وی با اشاره به باقی مانده یارانه پرداختی از سوی دولت به طرح های اشتغالزا، بیان داشت: مابقی این یارانه با بررسی دقیق میان بیش از 200 طرح حوزه کشاورزی و 32 طرح حوزه حمل و نقل توزیع خواهد شد.

مدیر کل کار و امور اجتماعی استان لرستان همچنین با اشاره به بازدیدهای صورت گرفته از طرح های اشتغالزا برای اختصاص یارانه، عنوان کرد: در این راستا تاکنون پنج هزار طرح مورد بازدید میدانی قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: این تعداد طرح توسط گروههای بازرسی متشکل از کارشناسان دستگاههای مرتبط از جمله استانداری، اقتصاد و دارایی و کار و امور اجتماعی انجام شده است.

مدیر کل کار و امور اجتماعی استان لرستان با اشاره به روند اعطا یارانه به طرح های اشتغالزا استان، خاطر نشان کرد: برای تعیین یارانه طرح های مختلف فرمولی ارائه شده است که با توجه به این فرمول یارانه طرح های سال 87 پرداخت می شود.

کد مطلب 1106758

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