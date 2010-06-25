8 کتاب سینمایی منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر اکبرلو گفت: فیلمنامه بیداری رویا، سالشمار مطبوعات سینمایی ایران، شخصیت پردازی در سینمای کمدی، انیمیشن‌نویسی و پردازش متن، از مفهوم تا تولید، فیزیک در سینما، مبانی فیلمنامه‌نویسی، هنر تماشای فیلم و فیلم کوتاه عناوین کتاب های جدید تولید مدرسه کارگاهی فیلمنامه نویسی است که برای انتشار به سوره مهر ارسال شده است.

وی با بیان اینکه کتابهای کارگاه فیلم نویسی را می توان در سه بخش تقسیم کرد افزود: بخش اول تولید کتاب فیلمنامه است که امسال 5 عنوان فیلم نامه تدوین شد که 4 عنوان از آنها منتشر شده و قرار است در آینده فیلمنامه "بیداری رویا" از محمدرضا گوهری هم منتشر شود.

اکبرلو ادامه داد: دسته دوم کتابهای تالیفی هستند که دو عنوان کتاب منتشر خواهد شد. "سالشمار مطبوعات سینمای ایران" تالیف حسین گیتی و "شخصیت پردازی در سینمای کمدی" تالیف من است که برای انتشار در اختیار سوره مهر قرار گرفته است.

وی با اشاره به کتابهای دسته سوم گفت: بخش سوم کتاب این دفتر کتابهای ترجمه ای است که امسال 5 عنوان کتاب در حوزه فیلم کوتاه، مستند، انیمیشن و فیلمنامه نویسی با عنوانهای "فیزیک در سینما" و "هنر تماشای فیلم" از نادیا زکالوند، "مبانی فیلمنامه نویسی" با ترجمه جلیل لنگرودی، "پردازش متن در انیمیشن" با ترجمه حمید خادمی و "فیلم کوتاه" از حسین فراهانی است که قرار است در آینده منتشر شوند.

"واژه در قاب" از مزدا مراد‌عباسی هم عنوان کتابی دیگر از تولیدات مدرسه کارگاهی فیلمنامه نویسی است که به تبارشناسی اقتباس ادبی در سینمای ایران می پردازد.