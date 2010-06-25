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۴ تیر ۱۳۸۹، ۱۲:۴۰

با حضور مسجدجامعی/

کتابخانه "دفتر روایت‌های ماندگار" افتتاح شد

کتابخانه "دفتر روایت‌های ماندگار" افتتاح شد

کتابخانه "دفتر روایت‌های ماندگار" همزمان با سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران در فرهنگسرای رازی گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم جمعی از مسئولان فرهنگی از جمله احمد مسجد جامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران، خانی شهردار منطقه 11، مهدی محموداقدم معاون اجتماعی فرهنگی و مدیر فرهنگی و هنری منطقه 12 و پرویز شیشه‌گران مدیر کتابخانه حضور داشتند.

در کتابخانه "دفتر روایت‌های ماندگار" بیش از 3000 جلد کتاب با موضوع دفاع مقدس و موضوعات مرتبط با آن برای مطالعه علاقه‌مندان ارائه ‌شده و به زودی واحد سمعی و بصری آن راه اندازی خواهد شد.

این کتابخانه به طور تخصصی به تحقیق، نشر و آموزش و پرورش استعدادها در حوزه ادبیات داستانی درباره موضوعاتی همچون انقلاب، دفاع مقدس، پایداری ملل و حماسه‌های مردمی در مقاطع مختلف تاریخ ایران می‌پردازد.

کد مطلب 1106760

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