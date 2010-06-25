به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم جمعی از مسئولان فرهنگی از جمله احمد مسجد جامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران، خانی شهردار منطقه 11، مهدی محموداقدم معاون اجتماعی فرهنگی و مدیر فرهنگی و هنری منطقه 12 و پرویز شیشه‌گران مدیر کتابخانه حضور داشتند.

در کتابخانه "دفتر روایت‌های ماندگار" بیش از 3000 جلد کتاب با موضوع دفاع مقدس و موضوعات مرتبط با آن برای مطالعه علاقه‌مندان ارائه ‌شده و به زودی واحد سمعی و بصری آن راه اندازی خواهد شد.

این کتابخانه به طور تخصصی به تحقیق، نشر و آموزش و پرورش استعدادها در حوزه ادبیات داستانی درباره موضوعاتی همچون انقلاب، دفاع مقدس، پایداری ملل و حماسه‌های مردمی در مقاطع مختلف تاریخ ایران می‌پردازد.